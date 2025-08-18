マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第1節でアーセナルと対戦し、0-1で敗戦した。



ルベン・アモリム率いるユナイテッドにとって勝負の1年になるとも考えられている今シーズンの開幕戦は13分のCKからの失点に泣き、黒星スタートとなったが、アーセナル相手に見せた試合は期待も持てるパフォーマンスだったと言えるだろう。



特にユナイテッドで輝きを放ったのが、新加入のマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモだ。最終的にアーセナルの堅い守備から得点こそ奪えなかったが、単独でも脅威になる2人は昨シーズンのユナイテッドにはなかった火力をもたらした。この2人が相手選手を複数人引きつけることで、メイソン・マウントが空いたり、ブルーノ・フェルナンデスが3列目から飛び出すなど様々な攻撃パターンが見れたこともポジティブだ。





英『THE Sun』はこの試合、クーニャとエンベウモに10点中8点とチーム最高評価をつけており、クーニャに関しては「普段は堅固なアーセナルの守備陣を翻弄した。ユナイテッドファンはこのブラジル人選手をきっと気に入るだろう」と称賛。またエンベウモについては「大きな期待を抱かせるパフォーマンスを見せた」と伝えている。クーニャとエンベウモは共にウルブズとブレントフォードで結果を残してきた2人であり、ユナイテッドでも即戦力として期待されている。アーセナルとの開幕戦で見せたインパクトはファンの心を掴んだが、新加入コンビはアモリム・ユナイテッドにどんな変化を与えることができるか、注目だ。