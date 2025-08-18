藤井リナ、息子＆娘の顔出しショット公開「美男美女すぎる」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】モデルの藤井リナが8月18日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を披露した。
【写真】藤井リナ「美形」と話題の子ども顔出し
藤井は「Memory」とつづり、子供向け職業体験型テーマパーク・キッザニアを楽しむ子どもたちの様子を公開。シェフの格好をした息子やベビーカーに乗る可愛らしい娘の姿を披露している。
この投稿にファンからは「美男美女すぎる」「すでに完成してる」「将来が楽しみ」「美形で可愛すぎる」「ママそっくり」といった声が寄せられている。
藤井は2020年5月に第1子妊娠を発表し、お相手については「高校の同級生」としており、籍は入れないことも明かしていた。その後、同年9月に第1子を出産。2021年11月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤井リナ「美形」と話題の子ども顔出し
◆藤井リナ、息子＆娘を顔出し
藤井は「Memory」とつづり、子供向け職業体験型テーマパーク・キッザニアを楽しむ子どもたちの様子を公開。シェフの格好をした息子やベビーカーに乗る可愛らしい娘の姿を披露している。
この投稿にファンからは「美男美女すぎる」「すでに完成してる」「将来が楽しみ」「美形で可愛すぎる」「ママそっくり」といった声が寄せられている。
藤井は2020年5月に第1子妊娠を発表し、お相手については「高校の同級生」としており、籍は入れないことも明かしていた。その後、同年9月に第1子を出産。2021年11月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】