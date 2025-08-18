ニューカッスルはアストン・ヴィラから24歳MFジェイコブ・ラムジーの獲得を発表した。



ヴィラの生え抜きで昨シーズンは公式戦46試合に出場し、4ゴール7アシストを記録した同選手。その才能は以前から高く評価されていたが、選手自身はさらなる出場時間を望んでいると考えられており、最終的にニューカッスルへの移籍が決まった。



ニューカッスルは今夏の移籍市場でなかなか思うように補強が進んでいなかったが、将来性のある逸材を確保。英『Sky Sports』によると、総額4300万ポンドでの移籍になったという。





そんななか、同メディアでエディ・ハウ監督はラムジーへの期待を語った。「ジェイコブは我々のチームにとって素晴らしい新戦力だ。彼のクオリティはピッチ上で我々に何か違うものをもたらしてくれるだろうし、彼は若くて成長意欲に溢れ、プレミアリーグでの豊富な経験も備えている。まさに理想的な選手だ」「ジェイコブは多才で、攻撃における彼の直接的なプレイはここ数シーズン、このレベルでは真の脅威となっている。彼は昨シーズンのチャンピオンズリーグでも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。彼は我々にとって大きな戦力になると確信している」エースストライカーであるアレクサンデル・イサクの去就など、注目を集めているニューカッスルだが、ラムジーはCLもある同クラブにとって戦力アップになるだろう。次節はリヴァプールとのビッグマッチとなるが、ラムジーは新天地デビューを飾れるか。