飯島直子、2日連続で作った「痩せ飯」公開「健康的」「真似しよう」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の飯島直子が18日、自身のInstagramを更新。料理研究家のリュウジのバズレシピ「痩せ飯シリーズ」に挑戦した手料理を公開した。
【写真】飯島直子、2日連続で作った「痩せ飯」公開
飯島は「昨夜、ユーチューブを見ていたらリュウジのバズレシピ『痩せ飯シリーズ』が目に止まり 痩せ飯、この言葉に惹かれる 材料も少なく、簡単だったので作ってみました」とコメントし、自宅で納豆、豆腐、卵、片栗粉を使った痩せ飯料理を披露した。「納豆、豆腐半丁、卵一個、片栗粉大2 白だし、麺つゆちょっと 混ぜて焼くだけ」とレシピを詳しく説明し、「ごはんのおかずにも酒のツマミにもなる カンタン美味しい」と絶賛している。
「あまりにタイプだったので今朝も作り」と2日間連続でリピートしたというこの料理に、ファンからは「簡単美味しい」「健康的」「想像以上」「よっぽど美味しかったんだ！」「レシピありがたい！真似しよう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】飯島直子、2日連続で作った「痩せ飯」公開
◆飯島直子、リュウジの痩せ飯レシピ挑戦の手料理を披露
飯島は「昨夜、ユーチューブを見ていたらリュウジのバズレシピ『痩せ飯シリーズ』が目に止まり 痩せ飯、この言葉に惹かれる 材料も少なく、簡単だったので作ってみました」とコメントし、自宅で納豆、豆腐、卵、片栗粉を使った痩せ飯料理を披露した。「納豆、豆腐半丁、卵一個、片栗粉大2 白だし、麺つゆちょっと 混ぜて焼くだけ」とレシピを詳しく説明し、「ごはんのおかずにも酒のツマミにもなる カンタン美味しい」と絶賛している。
「あまりにタイプだったので今朝も作り」と2日間連続でリピートしたというこの料理に、ファンからは「簡単美味しい」「健康的」「想像以上」「よっぽど美味しかったんだ！」「レシピありがたい！真似しよう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】