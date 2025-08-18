サーフィンのワールドゲームズ（WG＝世界選手権に相当、9月5日開幕、エルサルバドル）日本代表が18日、千葉県一宮町の釣ケ崎海岸で公開練習を実施。男子代表の大原洋人（28）、稲葉玲王（28）、西慶司郎（26）、女子代表の中塩佳那（21）、女子補欠の松岡亜音（19）の5人が参加した。

この日午前の波サイズは小ぶりで、各選手は1時間ほどで練習を切り上げ。それでも今月のUSオープンで3位に入るなど調子を上げている大原は、「調子はいい。ベストパフォーマンスできる状態をつくり、現地で最終調整したい」と話した。

エルサルバドルは東京五輪の最終予選だった21年大会、パリ五輪の予選だった23年大会でも舞台となっており、パリ五輪代表の稲葉は「前回はあそこで五輪を決めた。相性はいいし楽しみ」と笑顔。大原も「いい印象がある。癖はあるが好きな波」と好感触を示した。

一方、WG初出場となる西は「緊張はそこまでない。日本のツアーで2度優勝して自信が付いてる」と気後れする様子はない。中塩も「シニア（のWG）は初めてで、ワクワクしている。自分がどこまで通用するか楽しみ」と話した。

今大会はプロ最高峰のチャンピオンシップツアーに参戦する五十嵐カノア、オレアリー・コナーの男子トップ2が不在。28年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねないためだが、だからこそ大原は燃えている。

「カノアやコナーがいなくて日本は大丈夫？と思っている人がいるかも知れない。みんなで協力して、2人がいなくても日本人のレベルが上がっていることを証明したい」と意気込んだ。