恐竜映画の金字塔『ジュラシック・パーク』シリーズと、その世界観を大きく広げた新機軸の『ジュラシック・ワールド』シリーズ。新たに公開された『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は、そんな「ワールド・シリーズ」の世界の続きを仕切り直す超大作だ。

参考：『ジュラシック・ワールド』ギャレス・エドワーズ×デヴィッド・コープが語る“新章”への思い

脚本には、『ジュラシック・パーク』（1993年）と『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』、つまり「パーク・シリーズ」2作を手がけたデヴィッド・コープがカムバックを果たし、監督には、『GODZILLA ゴジラ』（2014年）、『ザ・クリエイター／創造者』（2023年）のギャレス・エドワーズが初めて抜擢。スカーレット・ヨハンソンを新たな主演に迎えている。

果たして、その出来はどうだったのだろうか。ここでは、さまざまな意見が飛び交う、仕切り直しの本作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の真価とはどんなものであったのかを、できるだけ深いところまで掘り出していきたい。

前作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』（2022年）の5年後という時代設定の本作。世界中に放たれたはずの恐竜たちだったが、いまの地球の環境は、やはり恐竜たちにとって生存に適したものではなく、広く繁殖することはできなかったようだ。恐竜たちは、いまでは赤道直下の一部地域のみで生息するようになっていた。リアリティがあるとともに、なんとも寂しい設定だ。

冒頭、ニューヨークのシーンでは、竜脚類のアパトサウルスが施設から逃げ出して交通渋滞を引き起こし、人々から不興を買っていた。もはや人々は恐竜に関心を示さず、以前のような羨望の感情は消え去っている。このアパトサウルスは、西部劇黎明期のスター「ブロンコ・ビリー」をもじった「ブロント・ビリー」という個体名を持っている。ちなみに、そのシャレの基となった「ブロントサウルス」は、かつてアパトサウルスとは別種の恐竜だと考えられていたが、現在では同一種だと見られている。

かつてクリント・イーストウッド監督、主演作『ブロンコ・ビリー』（1980年）が、そんな往年のスターの名を使ってロデオショーを見せる時代遅れの旅回り芸人の悲哀を描いたように、北米に生息していたと考えられるアパトサウルスに象徴される恐竜という存在は、かつて隆盛したもののジャンルとして廃れていった西部劇に重ねられているといえる。そしてさらにそれは、マンネリ化しつつあった「ジュラシック・シリーズ」の象徴として、メタ的に表現されているともいえよう。

つまり本作では、「ジュラシック映画」全体の推進力や支持が落ちていることを前提に、そこからどう新たに盛り上げていくかというテーマに向き合うことを宣言するのだ。そこで提示されるのが、分かりやすいミッション型のストーリー構造であるというわけだ。

元特殊部隊のゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）、グラント博士の教えを受けたヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）、ゾーラの友人でもある傭兵のダンカン（マハーシャラ・アリ）、計画を進めるビジネスマンのマーティン（ルパート・フレンド）らが目指すのは、恐竜たちがまだ多く生息しているサン・ユベール島と、その近辺の海だ。

そこで、モササウルス（海洋の最大級の肉食恐竜）、ティタノサウルス（長い尾を持つ、竜脚類最大級の恐竜）、ケツァルコアトルス（史上最大級の翼竜）といった、陸海空3種の巨大恐竜からDNAサンプルを採取するというのが、彼らのミッション。これらサンプルは画期的な医薬品の開発に使われ、クライアントが大きな利益を手にできるのである。ここでは、トラブルによって恐竜の脅威にさらされるのでなく、恐竜に接近しなければならないという必然性をも提示している。こういった分かりやすい枠組みを設定したおかげで本作は、ストーリーのなかで自然にスペクタクルが表現できるようになったといえる。同時に、より「プログラムピクチャー」としての特徴を備えることにもなった。

もう一つ、メタ的な表現で面白いのは、マーティンがプロジェクトにゾーラを誘うときに、「今回は予算が潤沢なんだ」と強調する点である。周知の通り、ギャレス・エドワーズ監督は前作『ザ・クリエイター／創造者』において、予算のマネージメントと節約的な表現手法の確立によって、「コスパSF大作」とも言うべき、予算以上のスケール感を獲得したことで評価を得ている。しかし今回は、「ワールド・シリーズ」のなかでは抑制されているとはいえ、当然エドワーズ作品としては製作費がアップしているのだ。そんな規模でエドワーズ監督が撮るのだから、効果の最大化が見込めるというものだ。

そんな観客の期待に応えるように描かれるのが、海上でのモササウルスとの攻防や、岩礁のある水域でのスピノサウルスたちとの、興奮のチェイスである。もともとギャレス・エドワーズは、『モンスターズ／地球外生命体』（2010年）や『GODZILLA ゴジラ』において、怪獣から与えられる恐怖を演出によって最大化しようとしてきた監督である。そこには、やはり予算や技術の問題をカバーする意味合いもあった。ここではそんな試みを、より派手なVFXのなかで恐怖感の醸成に特化したかたちで使っているところが進歩であり、またリッチな印象を与えられるのだ。

隊員の一人が、浜辺でスピノサウルスに捕食されるシーンは、本作で最も恐ろしい瞬間だったのではないか。この恐竜は獲物に気づかれないように、わざわざ海側に回り込んでから、音を立てぬよう波とともに背後から一気に接近して引き込むのである。この頭脳的な“狩り”が、燦々とした日差しのもと、美しいビーチでおこなわれるからこそ、より不気味さが高まる。ここで思い出すのは、スピルバーグ監督の出世作である『ジョーズ』（1975年）でのサメの襲撃と、打ち寄せる波が鮮血に染まるワンシーンである。

ここで起こった、エドワーズ監督の演出とスティーヴン・スピルバーグ監督のそれとの一方的なクロスオーバーは、これまでのエドワーズ作品の恐怖表現において、スピルバーグ監督のサスペンス的な演出が下敷きにあったことが、われわれ観客にも実感できるようになっている。そう、スピルバーグ監督が自作『フェイブルマンズ』（2022年）にて披瀝したように、観客を楽しませ驚かせたいというサービス精神が、このような“工夫”として、エドワーズ監督にも表出するのだ。そしてそれは、本作での他の恐竜の出現シーンにも共通する。

そういった意味において、そもそもスピルバーグとの共通点が作家性に色濃く反映していたエドワーズ監督による本作が、『ジュラシック・パーク』第1、2作に最も接近する内容になったというのも必然的だといえるのではないだろうか。そして、グラント博士の教え子であるというルーミス博士が、第1作においてグラントがそうであったように、ティタノサウルスを感動とともに見上げる場面には、「ジュラシック・シリーズ」を一度原点に置き直そうとする試みだったのだと思える。

さて、その上で物議を醸すことになったのが、「ミュータント恐竜」の登場だろう。これまで「ワールド・シリーズ」において、「インドミナス・レックス」なる獰猛な「ハイブリッド恐竜」が登場したが、今回は計算によって誕生した脅威でなく、人為的ミスが作り上げてしまった脅威が、ゾーラたちに襲いかかるのだ。

この点について、あくまで“恐竜を主役として”楽しみたかった観客が難色を示したというのは、理解できるところだ。これまでのシリーズでは、あくまで太古に実在していたとみなされる恐竜を主軸に構成されていた。最大の脅威がミュータントだというのは、本作を観る主柱が揺るがされたと感じるのも無理はない。とはいえ、本作は人間ドラマがかなりタイトに整理されているため、恐竜の活躍する場面も多い。巨大恐竜たちはもちろんTレックスにも、これまでには見られなかった動きが、自然の地形のなかで楽しめる。そういう意味では、通常の恐竜たちの見せ場を十分用意し、期待に応えながら新機軸を作り手たちが打ち出しているのだと考えた方が、本作をより楽しめるのではないか。

そして、そこまでしてミュータントを持ち出したかった理由の一つにあるのは、人間の悪意よりも“無関心”が事態を最悪の方向に向かわせてしまうというリアルな状況を描くことで、観客にもまた地球環境などへの倫理的な葛藤をおぼえてもらいという感情だったのではないだろうか。冒頭のシーンでチョコバーの包み紙をポイ捨てしてしまうという、人間の小さな過失が、恐ろしい悲劇を生んでしまう構図は、シリーズの登場人物である数学者イアン・マルコムが第1作より指摘していた、小さなきっかけが次々にリスクを増幅させてしまう「カオス理論」にテーマを立ち戻らせる。その端緒が、われわれがやってしまいかねないレベルの行動であることに、小さくない意図が込められているように思うのである。そして最後にゾーラがたどり着くのも、やはり利他的な選択である。

しかし、何より筆者が指摘したいのは、ゾーラが選択に至るまでに、核心に迫るような会話やセリフが最小限に抑えられているという点である。ゾーイたちに助けられ合流するデルガド一家の長女テレサ（ルナ・ブレイズ）の恋人ザビエル（デヴィッド・ヤーコノ）は、恐竜が泳いでいる海にテレサが落下したとき、迷わず飛び込んで助けようとする。これが象徴するように、本作ではかつての無声映画のごとく、セリフよりも行動によって人間の真の感情を語らせることに徹底している。それはクライマックスでのダンカンの行動も同じである。

そんな、数少ない会話シーン自体もいい。サン・ユベール島の海域へと向かうボートで、ゾーラとダンカンというプロフェッショナルな兵士2人が、お互いに知る人物の境遇や、互いの心情を慮る必要最小限のやりとりは、2人の俳優の演技力も手伝って、その詳細は分からないまでも、胸にずしんと響くものがある。このような、多くを語らせない人間描写というのは、洒脱な脚本、簡潔な演出、的確な演技など職人的な技術が噛み合うことで成立する。

俳優たちに多くを語らせ、複雑な人間関係を描きがちな近年の作劇において、このようにシンプルに、かつ無駄な情報を観客に与えない“剛腕さ”、そこで発生する名状し難い詩情には、スピルバーグ監督の憧れでもあったジョン・フォード監督の手腕すら想起させる。そして、そんなソリッドなフォード監督の『駅馬車』（1939年）こそが、本作や『ジュラシック・パーク』をはじめとする、娯楽活劇の一つの原点であったともいえる。

だからこそ、ヨハンソンが演じるゾーラが利他的な決意を簡潔に語る際の、言葉を超えた味わい深い表情に、何よりも心を揺るがされるのである。「ワールド・シリーズ」では、それぞれに魅力的な描写が少なくなかったが、こういった感情まで味わわせてくれる、本格的な映画の演出には出会えなかった。その点において、本作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』だけが、スピルバーグ監督作以来の“映画的充実”を、「ジュラシック・シリーズ」にもたらしたのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））