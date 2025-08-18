【東北天気】東北日本海側北部では大雨となる所も 19日昼過ぎから20日にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒 東北・全国の今後の天気を画像で 気象庁
東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１９日昼過ぎから２０日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北北部では、１９日昼前から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
１９日から２０日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海へ進み、低気圧からのびる前線が北日本に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北北部では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
このため、東北日本海側北部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。
［雨の予想］
１９日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側北部 ４０ミリ
１８日１８時から１９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側北部 ６０ミリ
その後、１９日１８時から２０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側北部 １００ミリ
［防災事項］
東北日本海側北部では、１９日昼過ぎから２０日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、東北北部では、１９日昼前から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
