澄邁県のゲーム海外配信支援プラットフォーム「ＰｌａｙＯＬ」のウェブ画面。（海口＝新華社配信）

【新華社海口8月18日】中国海南省澄邁（ちょうまい）県を拠点とするゲーム海外配信支援プラットフォーム「PlayOL」を通じ、中国の中小ゲームが相次いで海外市場へ乗り出している。国内最南端の省にある小さな県が、世界のプレーヤーと中国ゲーム産業をつなぐハブとして存在感を強めている。

「以前は海外アプリストアにゲームを登録するのに3カ月も審査が必要だった」。ある開発者はそう振り返る。中国ゲームの海外リリースには、現地化対応のコストや決済方法の違い、言語の壁などさまざまな課題がつきまとっていた。

澄邁県は、中国で最初期に指定されたゲーム海外展開の試行地区の一つ。その中核となるのが「PlayOL」だ。専用アプリだけでなく、モバイル端末のウェブブラウザや微信（ウィーチャット）ミニプログラムにも対応し、海外の主要SNSとも連携できる。アプリ審査に順々に挑む従来の展開モデルを大きく変えた。

「ＰｌａｙＯＬ」を使ってゲーム操作を実演する澄邁県のゲーム企業のスタッフ。（海口＝新華社配信）

このプラットフォームではさらに、製品テスト、多言語翻訳、越境決済などのサービスも提供。海外市場のルールやプレーヤーの嗜好をゲーム企業にわかりやすく伝える専門チームもそろえ、コンテンツやデザインを改善することで、海外ユーザーの関心をスピーディーに集められるよう支援している。

今では2千社を超えるゲーム企業が澄邁県に集積し、配信先は世界203カ国・地域に広がっている。（記者/陳凱姿）