¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤È¥«ー¥É¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö²»¤Î¿À·Ð¿ê¼å¡×¡¢¡Ö¤¤¤ß¤ß¥Ñー¥Æ¥£ー¡×Makuake¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï
¡Ú¤¤¤ß¤ß¥Ñー¥Æ¥£ー¡Û 8·î18Æü Àè¹ÔÈÎÇä³«»Ï ²Á³Ê¡§3,980±ß¤«¤é
¡¡¥³¥È¤ÏMakuake¤Ë¤Æ¡¢¿À·Ð¿ê¼å¥²ー¥à¡Ö¤¤¤ß¤ß¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤òMakuake¤Ë¤Æ8·î18Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,980±ß¤«¤é¡£4¼ï¤Î¥«ー¥É¥»¥Ã¥ÈÁ´¤Æ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ï9,980±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¡Ö¤¤¤ß¤ß¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Î¥Úー¥¸
¡¡¡Ö¤¤¤ß¤ß¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ï¿À·Ð¿ê¼å¤ä¥«¥ë¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ë¡¢²»¤ò³Ú¤·¤à¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥²ー¥à¡£¥«ー¥É¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤òÅö¤Æ¤ë¤È¥«ー¥É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢Ê¹¤³¤¨¤¿²»¤òµ²±¤·¤ÆÍ·¤Ö¡£¼ª¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëË×Æþ´¶¤È¡¢Ëº¤ì¤ë²ù¤·¤µ¤Ç¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) Koto Co., Ltd.