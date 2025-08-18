地下鉄名城線ナゴヤドーム前矢田駅から徒歩7分のところにある「バンテリンドーム ナゴヤ」は中日ドラゴンズの本拠地で大型ライブ&イベントも多数開催されている会場です。

歴代ユニフォームなどが壁一面に飾られている

昭和22年（1947）創業、「みそかつ」を名古屋名物に育て上げた有名店。こちらの店にはOBらのユニフォームなどが飾られ、さながら野球博物館のよう。野球ファンにはたまらない空間です。

「極上リブ鉄板とんかつ」2100円（単品1670円）

■矢場とん イオンモールナゴヤドーム前店（やばとん いおんもーるなごやどーむまえてん）

住所：愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前1F

TEL：052-723-8830

営業時間：11〜22時（21時30分LO）

定休日：イオンモールナゴヤドーム前に準じる



「わらびもち」950円〜。黒・白のきな粉をブレンドするなど、こだわりが光る

中日ドラゴンズで活躍した投手、山田喜久夫さんが営む店。人気のわらびもちは本わらび粉などの素材にこだわっています。夏はわらびソフトクリーム650円が人気。

主に中継ぎ投手として活躍した山田さん

■喜来もち（きくもち）

住所：愛知県名古屋市東区矢田南2-7-5

TEL：052-722-3310

営業時間：10〜15時（バンテリンドーム ナゴヤで野球開催時は〜17時）

定休日：月曜



■KIMA KIMA COFFEE& DOUNUTS／「バンテリンドーム ナゴヤ」から徒歩9分

左から「チョコレートナッツ」352円、「オリジナル」253円、「ハウスブレンド」385円〜

産地別に7種類ほどのコーヒー豆を取り揃え、ドーナツとの相性を楽しめるお店。ドーナツは密度が高く食べごたえがあり、自然な甘み。ドーナツの生地の風味がコーヒーを引き立てています。

イートインスペースも設置

■KIMA KIMA COFFEE & DOUNUTS（きまきま こーひー あんど どーなっつ）

住所：愛知県名古屋市千種区古出来3-2-9

TEL：080-9281-1764

営業時間：10〜19時

定休日：月・日曜



名鉄大曽根駅にある商業施設

名鉄大曽根駅直結の商業施設。23時まで営業する飲食店もあり、イベント後に利用しやすいのがうれしいですね。

■ミュープラット大曽根（みゅーぷらっとおおぞね）

住所：愛知県名鉄大曽根駅構内

TEL：店舗によりことなる

営業時間・定休日：店舗により異なる



年間を通してライブイベントが目白押しの人気会場「名古屋国際会議場センチュリーホール」は、地下鉄名城線西高蔵駅2番出口または名港線日比野駅1番出口から徒歩5分です。



20種類以上のネタがのる20食限定の「海鮮ちらし丼」1100円

名古屋中央卸売市場内にある店で、一般客も利用できます。市場の活気を感じながら新鮮な海鮮丼に舌鼓を。人気はマグロ、イクラ、ウニがのった三色丼1500円をはじめとした海鮮系の丼。

閉店が早いのでイベント前に訪れよう

■一力（いちりき）

住所：愛知県名古屋市熱田区川並町2-22 名古屋中央卸売市場内

TEL：052-671-2417

営業時間：6〜14時

定休日：日曜、祝日、卸売市場休業日



「イングリッシュミルクティのケーキセット」1370円。ケーキは5種類から選べる（写真はビッグベン）

かの名探偵シャーロック・ホームズが現れそうなテーマカフェ。店内は英国調のアンティークに彩られ、『シャーロック・ホームズ』の世界観にあふれています。「英国グラタン」1390円や「スコットランドピザ」1450円などが名物。20歳以下は入店不可なので気を付けて！

ホームズとワトソンがひょっこり現れそう

■シャーロック・ホームズ（しゃーろっく ほーむず）

住所：愛知県名古屋市熱田区五本松町12-20

TEL：052-684-1720

営業時間：8〜21時

定休日：月曜



「どうぶつのドーナツ」346円（テイクアウト）

添加物を使わず、北海道の小麦など素材のよさを生かした自然派のドーナツがいただけるお店。コーヒーは京都の小川珈琲から仕入れた有機豆を使用。広いイートインスペースもあります。

店内のイートインコーナー

■cafe Waccacca（かふぇ わっかっか）

住所：愛知県名古屋市熱田区西郊通2-13-1 ラフィーネ日比野1F北号室

TEL：052-886-3670

営業時間：11〜18時

定休日：不定休



JR東海道本線笠寺駅から徒歩2分、「日本ガイシホール」はライブを多数開催する名古屋を代表するアリーナです。※改修工事のため2026年1月31日まで休館予定

肉のおいしさをダイレクトに味わえる「ジャーマンハンバーグ」180g1770円

創業50年以上の老舗肉卸問屋「フジキュー」直営の黒毛和牛100%ステーキ&ハンバーグ専門店。老舗肉卸直営店ならではのハンバーグは、プロが厳選した最高の和牛を使用して作った逸品です。

県内に4店舗構える人気店の本店

■木こり家 笠寺店（きこりや かさでらてん）

住所：愛知県名古屋市南区寺部通3-3-1

TEL：052-811-5105

営業時間：11時〜14時30分（14時LO）、17〜22時（21時LO）

定休日：水曜



自由にイラストを描ける「おえかきラテ」850円、「チーズケーキ」600円

赤を差し色に取り入れた、ポップでおしゃれな店。スペシャルティコーヒーとスイーツを楽しめます。書籍やコミックが多く、ゆっくり過ごせるのも魅力。人気の「おえかきラテ」はチョコレートソースでラテに楽しくおえかきしてみて。

店内にはステンドグラスも飾られている

■SUNNY coffee（さにー こーひー）

住所：愛知県名古屋市南区松池町3-24

TEL：080-2602-0321

営業時間：8時30分〜18時30分（18時LO）

定休日：火曜



