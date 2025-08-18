【名古屋】ライブ＆スポーツ観戦の前後に！ ライブ会場周辺のグルメスポット9選
「バンテリンドーム ナゴヤ」周辺の3店
地下鉄名城線ナゴヤドーム前矢田駅から徒歩7分のところにある「バンテリンドーム ナゴヤ」は中日ドラゴンズの本拠地で大型ライブ&イベントも多数開催されている会場です。
■矢場とん イオンモールナゴヤドーム前店／「バンテリンドーム ナゴヤ」から徒歩すぐ
昭和22年（1947）創業、「みそかつ」を名古屋名物に育て上げた有名店。こちらの店にはOBらのユニフォームなどが飾られ、さながら野球博物館のよう。野球ファンにはたまらない空間です。
■矢場とん イオンモールナゴヤドーム前店（やばとん いおんもーるなごやどーむまえてん）
住所：愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前1F
TEL：052-723-8830
営業時間：11〜22時（21時30分LO）
定休日：イオンモールナゴヤドーム前に準じる
■喜来もち／「バンテリンドーム ナゴヤ」から徒歩3分
中日ドラゴンズで活躍した投手、山田喜久夫さんが営む店。人気のわらびもちは本わらび粉などの素材にこだわっています。夏はわらびソフトクリーム650円が人気。
■喜来もち（きくもち）
住所：愛知県名古屋市東区矢田南2-7-5
TEL：052-722-3310
営業時間：10〜15時（バンテリンドーム ナゴヤで野球開催時は〜17時）
定休日：月曜
■KIMA KIMA COFFEE& DOUNUTS／「バンテリンドーム ナゴヤ」から徒歩9分
産地別に7種類ほどのコーヒー豆を取り揃え、ドーナツとの相性を楽しめるお店。ドーナツは密度が高く食べごたえがあり、自然な甘み。ドーナツの生地の風味がコーヒーを引き立てています。
■KIMA KIMA COFFEE & DOUNUTS（きまきま こーひー あんど どーなっつ）
住所：愛知県名古屋市千種区古出来3-2-9
TEL：080-9281-1764
営業時間：10〜19時
定休日：月・日曜
■ミュープラット大曽根／「バンテリンドーム ナゴヤ」から徒歩16分
名鉄大曽根駅直結の商業施設。23時まで営業する飲食店もあり、イベント後に利用しやすいのがうれしいですね。
■ミュープラット大曽根（みゅーぷらっとおおぞね）
住所：愛知県名鉄大曽根駅構内
TEL：店舗によりことなる
営業時間・定休日：店舗により異なる
「名古屋国際会議場センチュリーホール」周辺の3店
年間を通してライブイベントが目白押しの人気会場「名古屋国際会議場センチュリーホール」は、地下鉄名城線西高蔵駅2番出口または名港線日比野駅1番出口から徒歩5分です。
■一力／「名古屋国際会議場センチュリーホール」から徒歩10分
名古屋中央卸売市場内にある店で、一般客も利用できます。市場の活気を感じながら新鮮な海鮮丼に舌鼓を。人気はマグロ、イクラ、ウニがのった三色丼1500円をはじめとした海鮮系の丼。
■一力（いちりき）
住所：愛知県名古屋市熱田区川並町2-22 名古屋中央卸売市場内
TEL：052-671-2417
営業時間：6〜14時
定休日：日曜、祝日、卸売市場休業日
■シャーロック・ホームズ／「名古屋国際会議場センチュリーホール」から徒歩5分
かの名探偵シャーロック・ホームズが現れそうなテーマカフェ。店内は英国調のアンティークに彩られ、『シャーロック・ホームズ』の世界観にあふれています。「英国グラタン」1390円や「スコットランドピザ」1450円などが名物。20歳以下は入店不可なので気を付けて！
■シャーロック・ホームズ（しゃーろっく ほーむず）
住所：愛知県名古屋市熱田区五本松町12-20
TEL：052-684-1720
営業時間：8〜21時
定休日：月曜
■cafe Waccacca／「名古屋国際会議場センチュリーホール」から徒歩6分
添加物を使わず、北海道の小麦など素材のよさを生かした自然派のドーナツがいただけるお店。コーヒーは京都の小川珈琲から仕入れた有機豆を使用。広いイートインスペースもあります。
■cafe Waccacca（かふぇ わっかっか）
住所：愛知県名古屋市熱田区西郊通2-13-1 ラフィーネ日比野1F北号室
TEL：052-886-3670
営業時間：11〜18時
定休日：不定休
「日本ガイシホール」周辺の2店
JR東海道本線笠寺駅から徒歩2分、「日本ガイシホール」はライブを多数開催する名古屋を代表するアリーナです。※改修工事のため2026年1月31日まで休館予定
■木こり家 笠寺店／「日本ガイシホール」から徒歩12分
創業50年以上の老舗肉卸問屋「フジキュー」直営の黒毛和牛100%ステーキ&ハンバーグ専門店。老舗肉卸直営店ならではのハンバーグは、プロが厳選した最高の和牛を使用して作った逸品です。
■木こり家 笠寺店（きこりや かさでらてん）
住所：愛知県名古屋市南区寺部通3-3-1
TEL：052-811-5105
営業時間：11時〜14時30分（14時LO）、17〜22時（21時LO）
定休日：水曜
■SUNNY coffee／「日本ガイシホール」から徒歩8分
赤を差し色に取り入れた、ポップでおしゃれな店。スペシャルティコーヒーとスイーツを楽しめます。書籍やコミックが多く、ゆっくり過ごせるのも魅力。人気の「おえかきラテ」はチョコレートソースでラテに楽しくおえかきしてみて。
■SUNNY coffee（さにー こーひー）
住所：愛知県名古屋市南区松池町3-24
TEL：080-2602-0321
営業時間：8時30分〜18時30分（18時LO）
定休日：火曜
