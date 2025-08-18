福岡県宗像市で19日から、藤井聡太七冠と永瀬拓矢九段による将棋の王位戦が開かれます。対局会場や、毎回話題となる“勝負おやつ”にも、記録的な大雨の影響が出ています。



■八木菜月アナウンサー

「こちらでは、あす開催予定の王位戦に向けて、記念の扇子と将棋の駒が飾られています 。」



19日から福岡県宗像市で開かれるのは、将棋の王位戦七番勝負第4局です。6連覇がかかる藤井聡太七冠に永瀬拓矢九段が挑戦します。

今回の対局会場である複合施設、宗像ユリックスは、先日の記録的な大雨で被害が出ていました。



■宗像ユリックス 施設営業部・野田泰裕さん

「こちらの本館は水があふれたり、館内の放送設備が壊れたりというのはありました。」



■宗像ユリックス 総務部・塩野敬幸さん

「ここは流れるプールなのですが、山から泥が入ってしまって。」



プールの水を循環させる電気設備が落雷で故障するなどした影響で、屋外プールは臨時休業に追い込まれました。



そんな中で、19日のタイトル戦は行われます。



■野田さん

「こうした大きなイベントが行われることで、少しでも地域に明るい話題が届けられたらいいなと思います。」

毎回、勝負の行方とともに注目されるのが、棋士に提供されるお昼の「勝負めし」と「勝負おやつ」です。今回、宗像市が用意した候補は、宗像の食の魅力が詰まったそれぞれ10種類です。市内の飲食店から募集し、WEB投票や試食審査を経て選ばれました。



勝負おやつの一つに選ばれているのが、創業65年の地元の和菓子店「鼓家」の「鎮国饅頭」です。シナモンとバターの風味香る生地に、グラニュー糖をまぶした店自慢の一品です。地元の人に昔から人気の和菓子です。

■来店客

「シナモンが効いていて、あまりない。東京の知り合いに送るのですが、すごくおいしいって。聡太さん、これ食べて頑張ってください。」



■鼓家 店主・中野和志さん

「うれしいというか、大変なことは大変やなと思いました。気合入れて作らないといけない。」



うれしさと同時に大変と語ったのには、理由があります。



■中野さん

「この線がそうですね。これがちょっとしみているのですが、この辺ぐらいまで（水が）入ってきている。20センチくらい入っています。一生懸命、塞いだのですが、どうしようもなくて。」

宗像市では先日の大雨で、12日までの72時間雨量が600ミリを超え、観測史上1位を記録しました。鼓家の店内はおよそ20センチ浸水し、菓子作りをする厨房に水が流れ込みました。幸い、売り物や菓子作りのための機械は水に浸からずに済みました。



■中野さん

「あと5センチも来ていたら、もっといろんなものがやられたでしょうから。今まで水が出たことはあったけれど、こんなに出たのは初めてです。」



帰省や墓参りのかき入れ時に店を襲った大雨の影響で、売り上げは2割ほど落ち込みました。ただ、店の状況を聞いた知人らが店内の清掃などを手伝ってくれたことで、浸水から2日後に、平常通りの営業を再開することができました。



■中野さん

「あくまで候補ですから、選ばれるとうれしいですが。選んでほしいけれど、こればっかりは。選ばれて反響があってほしいですね。」

そして、先ほど午後4時半ごろ、宗像ユリックスの対局室に藤井聡太七冠と挑戦者の永瀬拓矢九段が入りました。使用する駒を選んだり、部屋の明るさや空調を確認したりする「検分」を行いました。



藤井七冠はここまで3連勝、19日からの第4局で勝てばストレート防衛で王位6連覇を果たします。



対局は19日午前9時に始まり、決着は20日の夕方以降になる見通しです。