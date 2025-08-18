「機動戦士ガンダム 水星の魔女」よりガンプラ「MGSD ガンダムエアリアル」の商品画像公開！ 8月23日発売予定
【MGSD ガンダムエアリアル】 8月23日 発売予定 価格：4,290円
BANDAI SPIRITSは、8月23日に発売予定のガンプラ「MGSD ガンダムエアリアル」の商品画像を公開した。価格は4,290円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」に登場する「ガンダムエアリアル」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。
今回本製品の商品ページが更新されており、膝をつく姿や、ビームライフル、ビームライフルを構える姿、ビットを展開する姿などをそれぞれ確認することができる。
【#今週の新商品情報】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) August 18, 2025
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より、
「MGSD ガンダムエアリアル」が8月23日(土)発売予定！
内部のフレームはメタリックなシルバーパーツや複数の成形色を組み合わせ、高密度な造形を実現！… pic.twitter.com/SygKJiD1qb
(C)創通・サンライズ・MBS