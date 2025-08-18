なかやまきんに君（46）が、17日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。タレントのめるること生見愛瑠さん（23、ぬくみ・める）とのツーショットがネット上で話題となっています。



【写真】安心してください。ファッション誌の二の腕痩せ特集です！

きんに君は、「cancam 9月号 二の腕痩せトレーニング特集に出演させていただきました 共演は生見愛瑠さん」と女性ファッション雑誌「cancam」の特集に、生見さんと共に出演したことを報告。話題のツーショットでは、きんに君と生見さんが白Tシャツ×デニムパンツのおそろコーデに身を包んでいます。仲睦まじげな二人の写真を一見し、ネット上で結婚報告と勘違いして驚いたという声が多く上がっていました。



また、きんに君はグレーのTシャツに白のパンツを組み合わせ、メガネをかけた私服姿も披露。見慣れないきんに君の私服姿に注目しているファンもみられました。



ネット上では、「結婚しましたっぽいお写真でびっくりしました」「結婚報告かと思ったーーー！！」「びっくりした！」「筋肉×美人×清潔感」「なかなかお似合いヤーー！」「さわやか過ぎるぅ〜」「清潔感爆発で素敵」「白ティーおそろは結婚報告」「ユニクロのCMみたい」などのコメントがありました。