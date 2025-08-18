ローリーが47号で大台“50”も目前 昨季のジャッジと「50-50」達成の大谷は何試合目で到達？
マリナーズのカル・ローリー選手が現地時間17日に行われたメッツ戦で、47号本塁打を放ち本塁打ランキングで両リーグトップを独走しています。
この一発で、2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がマークした捕手における年間本塁打のメジャー記録「48」本にあと「1」本と迫りました。
マリナーズは、今季125試合を消化し、残りは37試合。50本の大台到達にも期待がかかります。
昨季50号を超えたのは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とドジャースの大谷翔平選手の2人のみ。ジャッジ選手は現地時間8月25日のシーズン131試合目、大谷選手は9月19日の153試合目で到達しました。
大谷選手は、その試合で49号、50号、51号と3本の本塁打を含む6打数6安打10打点2盗塁と大車輪の活躍。前人未到の「50-50」も達成しました。
▽昨季50号到達した試合日と最終本塁打数
◆アーロン･ジャッジ(ヤンキース)
8月25日 131試合→58本
◆大谷翔平(ドジャース)
9月19日 153試合→54本
▽今季両リーグ本塁打数上位
◆ア・リーグ
47本
カル・ローリー(マリナーズ)
39本
アーロン・ジャッジ(ヤンキース)
35本
フニオール・カミネロ(レイズ)
◆ナ・リーグ
43本
大谷翔平(ドジャース)
カイル・シュワバー(フィリーズ)
ユジニオ・スアレス(ダイヤモンドバックス→マリナーズヘ移籍)