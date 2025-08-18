マリナーズのカル・ローリー選手が現地時間17日に行われたメッツ戦で、47号本塁打を放ち本塁打ランキングで両リーグトップを独走しています。

この一発で、2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がマークした捕手における年間本塁打のメジャー記録「48」本にあと「1」本と迫りました。

マリナーズは、今季125試合を消化し、残りは37試合。50本の大台到達にも期待がかかります。

昨季50号を超えたのは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手とドジャースの大谷翔平選手の2人のみ。ジャッジ選手は現地時間8月25日のシーズン131試合目、大谷選手は9月19日の153試合目で到達しました。

大谷選手は、その試合で49号、50号、51号と3本の本塁打を含む6打数6安打10打点2盗塁と大車輪の活躍。前人未到の「50-50」も達成しました。

▽昨季50号到達した試合日と最終本塁打数

◆アーロン･ジャッジ(ヤンキース)

8月25日 131試合→58本

◆大谷翔平(ドジャース)

9月19日 153試合→54本

▽今季両リーグ本塁打数上位

◆ア・リーグ

47本

カル・ローリー(マリナーズ)

39本

アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

35本

フニオール・カミネロ(レイズ)

◆ナ・リーグ

43本

大谷翔平(ドジャース)

カイル・シュワバー(フィリーズ)

36本ユジニオ・スアレス(ダイヤモンドバックス→マリナーズヘ移籍)