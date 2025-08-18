静岡･焼津市で収穫時期を迎えたモモが全て盗まれる被害がありあした。その様子を防犯カメラがとらえていました。



これはモモの木の前に設置された防犯カメラの映像です。7月、午後6時前まだ明るい時間帯に、モモを1つ、また1つともぎ取る人物。周りを気にする様子もなくわずか7秒間にモモを4つ盗んでいきました。



（記者）

「午後5時ごろに、あまり人が通らないこちらの道路に面したこの畑で桃が盗られてしまったということです」





盗難被害にあった焼津市に住む兼業農家の62歳男性です。自分たちで食べるために畑の一角でモモを育てていて、多い時には50個ほどの実ができるといいますが、7、8年前から、食べごろになると全て盗まれる被害が続いているといいます。（モモを盗まれた男性）「家庭内で食べるために自分の母親が10年以上前に植えたものになります。前年から余分な枝の選定をして、花が咲いて実が付いた後は間引きするような作業をやっています。毎年一つ残らず持ってかれます。もう全く食べられていないです」そこで、収穫時期が近づいた日に防犯カメラを設置。すると…。次の日の夕方モモを盗んでいく人物の姿がはっきりと映っていたのです。（モモを盗まれた男性）「私は、毎年おいしい桃がなるように丹精込めて育てているんですけど、ここ数年1回も口にはできていないものですから、苦労して作っているのでやめてくださいと(伝えたい)」男性やその家族の気持ちを踏みにじる犯行。男性は警察に相談したということです。