週明け１８日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比９３．２２ポイント（０．３７％）安の２５１７６．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５．４１ポイント（０．０６％）安の９０３３．６８ポイントと小幅ながら３日続落した。売買代金は３１２７億８２６０万香港ドル（約５兆８８９６億円）となっている（１５日は３１２６億８７２０万香港ドル）。

「トランプ関税」の不透明感が重しとなる流れ。トランプ米大統領は１５日、今後２週間以内に、分野別関税の半導体分を設定すると発言し、当初示していた１００％を大幅に上回る「２００％、または３００％」の水準に設定する可能性を示唆した。高関税が物価上昇圧力を高めると警戒されている。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が高まっていることはプラスだ。中国人民銀行（中央銀行）は１５日、四半期金融政策報告書を公表。ハイテクと消費分野の成長支援を強化することが示された。ハンセン指数は高く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、本土と香港の不動産が安い。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）と華潤置地（１１０９／ＨＫ）がそろって３．０％、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が２．３％、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

半導体セクターも下げが目立つ。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．２％安、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が２．３％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．８％安、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）と蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）がそろって１．７％安で引けた。

石炭・石油セクターもさえない。中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が３．６％安、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．７％安、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が１．４％安、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．２％安、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．６％安で取引を終えた。

半面、自動車セクターは高い。長城汽車（２３３３／ＨＫ）が１０．２％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が７．０％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．２％ずつ上昇した。ピックアップトラック・ＳＵＶ生産の長城汽車は海外展開の進ちょくが好感されている。同社は１５日、自社にとってブラジル初の現地工場を完工させた。新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの蔚来汽車については、新型車の投入が意識されている。電動ＳＵＶ「ＥＳ８」の新型モデルは、今週２１日に発表される見通しだ。新興ＥＶのほか、オンライン医療やオンラインゲームの関連銘柄なども買われ、ハンセン科技（テック）指数は０．７％逆行高している。

消費セクターも物色される。スポーツシューズ・ウエアの特歩国際ＨＤ（１３６８／ＨＫ）が７．３％高、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が６．４％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が４．９％高、食肉加工の中国雨潤食品集団（１０６８／ＨＫ）が４．２％高、茶飲料店の滬上阿姨（上海）実業（２５８９／ＨＫ）が３．１％高と値を上げた。キャラクター商品「ラブブ」が世界的な人気を集めているポップマートに関しては、あす１９日公表の１〜６月期決算に期待した先回り買いが入っている。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．８５％高の３７２８．０３ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。自動車、証券、消費関連、自動車、資源・素材、軍需産業、インフラ建設、運輸、銀行・保険なども買われた。半面、不動産は売られている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）