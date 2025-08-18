¡Ö¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿·À¸19ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëàÄ¶¶áµ÷Î¥á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¤...âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï·Ý½Ñµé
¡¡2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖROIROM¡×¤ÎÉÍÀîÏ©¸Ê(19)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¡¢É½»æ¤òÌ³¤á¤¿½÷À¸þ¤±ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖVOCE9·î¹æ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØVOCE9·î¹æ¡Ù¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿5Ëç¤ÈÆ°²è1ËÜ¤òÅê¹Æ¡£Ä¶¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¾¯¤·¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ØÈþ¡Ù¡×¡ÖÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¤...âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ötimelesz project¡×(Netflix)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÍÀî¤Ï¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤«¤é¡Ö¶ÃØ³¤Î¸õÊäÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÜÂ¿ÂçÌ´¤È¡ÖROIROM¡×¤ò·ëÀ®¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£