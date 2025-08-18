“トランジスタグラマー”小日向優花、破壊力抜群の“148センチ×Iカップ”美ボディ惜しげもなく
福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花が、18日発売の『週刊プレイボーイ』35号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】こぼれんばかりの“たわわ”を披露した小日向優花
小日向は、2003年2月26日生まれ、福岡県出身。アイドルとしてだけでなく俳優、モデルなど活躍の場を広げ、今年グラビアデビューを飾った。
そんな小日向が『週プレ』グラビアに登場。身長148センチと小柄ながら、B92・W60・H89、Iカップという破壊力抜群のプロポーションを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア&DVDに一ノ瀬瑠菜、そのほか福井梨莉華、逢田珠里依、峰島こまき、木村夢叶、瀬戸環奈が登場する。
