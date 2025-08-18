小嶋陽菜がフランスでの旅の様子を自身のInstagramに投稿している。

これまで何度もフランスを訪れ、その旅行記をSNSに公開してきている小嶋。今回は、パリ、マルセイユでの旅の様子をポストしている。

8月10日には「パリに行ってきました」と綴り、ホテルで優雅に食事を楽しむ姿や街中で佇むショットを、16日には「days in Paris」と記し、ピンクのドレスを着た美しいパリの街並みをバックにした記念写真をアップ。

さらに17日にはマルセイユへと移動し、ボートに乗ったり海に入る姿などを公開している。小嶋は「パリからマルセイユへ。カランクに行きたくてボートで回りました」「太陽がキラキラで夏！ってかんじ。飛び込みたかったけどまだまだ海水は冷たかった..バケットにトマトとチーズだけでも美味しかった」と感想を綴っている。

コメント欄には「サングラス似合っていて可愛い」「マルセイユの街並みや海がめっちゃオシャレで綺麗だね」「夏満喫ですね」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）