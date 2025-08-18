タレント・マツコ・デラックスが曜日レギュラーとして出演中の１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に出演。３週間ぶりの同番組登場となった。

番組冒頭、レギュラーの株式トレーダー・若林史江さんと出演したマツコは、まず「申し訳ございません」と頭を下げると「もう、本当に仕事したくないです」とつぶやいた。

マツコについては１１日放送の同番組でＭＣの垣花正が「マツコさんがお仕事で羽田空港に向かった先で腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなったということでお休みと。腰の亜脱臼ということですが、腰以外は至って元気なんですって。状態としては困ったものかも知れませんけど。羽田空港の駐車場で痛めるということで」と説明していたが、本人はその時の状況について「タクシーで（空港に）行ったわけよ。痛いのは、ずっと痛いのよ、腰は。いつもよりは痛み強いなあぐらいはあったんだけど、もう降りようとしたら、もうダメだったの」と降車の瞬間に激痛が走ったことを回顧。

「でも、降りないと、タクシーをずっと、そこに停めておくわけにいかないからさ。無理して降りて。降りてからが一歩も動けてない。４０分。羽田に入る前の車寄せの歩道の上で４０分」と長時間に渡って動けなくなったことを明かすと「どこに、どの角度をやっても痛いから…。で、ちょっと動けた時に『今だ！』って、タクシーに乗って、すぐに病院に行って」と空港から病院に直行したことを口にした。

「そのタクシーを降りてから、病院はすぐそこなのに、そこまで１０分くらいかけてこう（行った）…」と続けると「（マネジャーに）『なんで、あんた、（映像を）撮っておかなかったのよ！』って言ったんだけど、『撮ったら、ブチ切れてましたよね』って言われて。撮ろうかな？とは思ったみたい、みんな。それくらい面白かった。ノーカットで見せれるくらい面白かったわよ。マイケル・ジャクソンを超えるからね、止まってる時間で言ったら」と自身の体験を振り返っていた。