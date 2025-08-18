タレントの中山秀征が１８日、東京・中央区「銀座鳩居堂」で「第二回中山秀征書道展」（８月１９〜３１日）へ向けた取材会を行った。

今回のテーマは「智慧」。「カンヌ国際映画祭」作品展にて発表した「不敗」「無心」「禅」「笑門」など約２０作品の展示を予定している。タレントの書道展を開催したことはないという「銀座鳩居堂」での開催を受け、中山は「坪単価が一番高い場所。多くの先輩方も愛してきた鳩居堂」と喜びをかみしめ、「気持ちも引き締まるし、気合も入る。より多くの方に見ていただける会場になった。ぜひともごらんいただければ」と意気込んだ。

また、お気に入りの作品についてはまっさきに「不敗」をあげ、「勝てば勝っただけ敵が増えるのですが、『不敗』というのは負けないようにするということ。それが自分の生き方にあってる。結果、全勝ですね（笑）長くやるというのはそういうこと」と自身の生き方を重ねて語った。

中山は小学生のころから書道を習い、小２のときに作品「赤とんぼ」で群馬書道協会賞を受賞。中学１年には「東大寺門」で群馬県警本部長賞を受賞している。

さらに独立書展で佳作・毎日書道展で入選と一般の部で評価を受けるなど、５０歳を超えてから精力的に書道に取り組んできた。昨年地元の群馬県藤岡市で開催した個展では約２週間で３万２０００人以上の動員を記録。今年５月にはカンヌ映画祭関連イベントでの展示を経験した。

「不敗」「笑門」はカンヌで購入希望者がいたといい、「（カンヌでは書道は）アートだと言われて、驚きました。笑門に関しては『半分”笑“の方を売ってくれないか』と言われちゃった（笑）『これは２つでセットなんだ』と説明したら『そうなのか』と真顔で言われました」とエピソードも明かした。

また、海外進出について「日本の伝統的な書道を世界の多くの人に見てもらいたい。いろんな国で展示の機会があればどんどん挑戦していきたい」と力を込めた。