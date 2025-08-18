“お手頃サングラス”が売り上げ急増！1000円以下など新業種が市場に参入…夏の紫外線で“目の夏バテ”対策にUVカット率高いものを
18日の東京都心の最高気温は37度と、厳しい残暑が続く中、あるものが爆発的に売れています。
18日、街に出てみると、サングラスをかける多くの人々の姿が。
中には、2歳3カ月の男の子もいました。
サングラスの需要が急増する中、新たな業種のサングラス市場への参入が相次いでいます。
大手コンビニエンスストアのファミリーマートは、2490円でオリジナルのサングラスの販売を6月に開始したところ、当初の予想の約300％の売れ行きを記録。
ほぼ完売したと発表しました。
大手ファッションメーカーのユニクロは、税込み1990円でサングラスを販売。
20代から30代の女性を中心に、4月以降、気温の上昇と合わせて売り上げも上昇したといいます。
こうした中、高校生はサングラスの価格について「1000円以内だったと思います。買いやすかったです」「1000円以内だったらありがたいなと」などと話していました。
1000円以内のサングラスを探してみると、高機能でコスパの良さが人気のワークマンでは、税込み980円でサングラスを販売していました。
ワークマン・松重尚志チーフ：
カジュアルサングラスは2万点販売。去年に比べると6倍ほど成長しています。今ほぼ完売なので驚きですね。
こうしたお手ごろ価格化が、サングラス人気を後押ししていました。
一方、サングラス人気の背景にはこんな理由も…。
50代：
目から紫外線が入ると聞いたので、サングラスしようかなと思って。
紫外線の目への影響は、どのようなものがあるのでしょうか。
伊藤医院 眼科医・有田玲子副院長：
本当に短時間でも、夏の紫外線を浴びると目が痛くてあけられないとか、角膜に傷がついたり。最近多いのが目の疲れ、それから頭痛・肩こり。対策としてはUVカット率の高いサングラスがおすすめ。
UVカット機能のあるサングラスの他、日傘や帽子の使用で目の夏バテ予防ができるということです。