「Golden」がビルボード1位

Netflixで公開中のアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」（英題：KPop Demon Hunters）の劇中歌「Golden」が米国で最も権威のあるビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で1位を獲得する快挙を達成した。すでに同曲は英国オフィシャルチャートでも1位を飾っており、米国と英国でトップになったことで世界的な人気を立証したかっこうだ。

＊＊＊

【写真】「鬼滅の刃」も「SPY×FAMILY」も「推しの子」も…人気アニメ関連グッズの悲しすぎる末路

海外の音楽事情に詳しい文化部記者がこう解説する。

「世界を席巻している『Golden』は、劇中に登場する架空のK-POPガールズ3人組・HUNTR/X（ハントリックス）が歌っているという設定。実際には少女時代やaespa（エスパ）を擁する韓国の大手芸能事務所SMエンタテインメントの元練習生で、現在は作曲家のEJAE（イジェ）、オードリー・ヌナ、レイ・アミの3人が歌っています。いずれも韓国系のアメリカ人アーティストで、英語の歌詞の中に韓国語が混ざっているのもうなずけます」

Netflix映画「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」

そもそも、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」はソニー・ピクチャーズアニメーション制作のNetflixオリジナルアニメ映画で、K-POPと悪魔退治を描きながらも、自分らしい生き方を希求するたくましい女性の姿を音楽に乗せて描いている。

Netflixで6月20日に配信されると公開直後に世界93カ国の“TOP10”にランクインし、41か国で1位を獲得するなど世界的なブームを巻き起こしている。まさにアニメと劇中歌の両方で世界を席巻するという珍しい現象が起きているというわけだ。

ところで、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の大成功が日本の大ヒットアニメの強力な“援軍”になる可能性があるという。一体どういうわけか。

「そのアニメというのは『鬼滅の刃』のことです。どんな関係があるのか怪訝に思うファンが多いと思いますが、興味深いことに『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の韓国語吹き替え版に出演した韓国の声優が、『鬼滅の刃』や『SPY×FAMILY

（スパイファミリー）』など日本の大ヒットアニメの韓国語吹き替え版でも声優を務めているのです。

『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』に登場する男性5人組・サジャボーイズのジヌ役を担当したフリー声優のミン・スンウ（38）は『鬼滅』の嘴平伊之助（はしびら・いのすけ）のほか、『ハイキュー！！』やウルトラマンシリーズを担当。また、HUNTR/Xのメンバー・ミラの声を担当した同キム・ドヨン（38）は『鬼滅』で大活躍した煉獄杏寿郎の母親・瑠火（るか）役や『スパイファミリー』のシルビア・シャーウッドを担当しています」（韓国アニメに詳しいライター）

韓国で「鬼滅」が22日に公開

韓国では「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」が今月22日の公開を控えており、前売りチケットは30万枚を突破する圧倒的なトップに立っているという。韓国ではすでに劇場版「鬼滅の刃 無限列車編」が2021年1月に公開されており、観客動員数200万人、興収約18億6,000万円、17週連続で興収トップ5入りするというロングランを記録した。同作の字幕版の大ヒットを受けて、韓国語吹き替え版が22年4月に公開されている。

ただ、韓国における声優ファンダムはまだまだ発展途上だという。日本の声優業界の場合、アニメ・ゲーム業界を支える130以上の声優養成学校があり、専門学院や通信講座など多様な学びの場が整備されている。

人気声優になると自らのライブイベントやCDリリース、テレビ露出などでファンと直接交流。ファンクラブや声優アワードも存在し、声優はアイドル的な人気を誇っている。一方、韓国では約1,500人の声優がいるが、日本のような専用の養成学校は整備されておらず大学の演劇学科出身者が目立つという。

「韓国では声優そのものよりも、K-POPアイドルやドラマ俳優に焦点が当てられる傾向が強く、声優に対する熱狂的ファンダム文化はまだ定着していません。ただ、ソウルコミックワールドなどアニメ関連のイベントでは声優の出演や交流も行われ、徐々に関連ファンダムが育ちつつあります。

『鬼滅』の登場人物である竈門炭治郎を担当した花江夏樹（34）や禰豆子役の鬼頭明里（30）、伊之助役の松岡禎丞（よしつぐ、38）ら日本の声優への関心は徐々に高まっているため、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』に参加した韓国人声優との交流イベントなどが企画されれば、相乗効果で両作ともさらにヒットを続けるのでは」（同上）。

「鬼滅」声優への“全集中”となるか。

デイリー新潮編集部