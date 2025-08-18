和歌山の玄関口として誕生した紀和駅

JR紀勢本線は、亀山駅から和歌山市駅までを海沿いにぐるりと結んでいますが、和歌山〜和歌山市間3.3kmは実質的に支線扱いで、現在は普通列車が往復するだけです。しかし、かつてこの区間は和歌山のメインルートだったときがありました。

【実は一部“JRじゃない”】紀勢本線の「末端区間」をたっぷり見る

県都・和歌山市の玄関駅として最初に建設されたのは、この「支線」の中間駅である紀和駅（当時の名称は和歌山駅）でした。1893（明治26）年、紀和鉄道が現・JR和歌山線の一部にあたる五条〜和歌山間の鉄道建設に乗り出し、1898（明治31）年に船戸〜和歌山（現・紀和）間が開通したのです。

ところが、大阪の難波から線路を延ばしていた南海鉄道（現・南海電鉄）が1903（明治36）年に和歌山市駅を開業。これを受けて紀和鉄道も和歌山市駅まで延伸したため、和歌山の玄関駅はすぐに和歌山市駅と移ってしまいました。

そして1924（大正13）年には、国が和歌山（現・紀和）〜東和歌山（現・和歌山）間を紀勢西線の一部として開通させます。これで、現在の和歌山市?紀和?和歌山間がつながったのです。わずか3.3kmの距離ながら、建設した事業者が複数なのは珍しい事例といえます。ちなみに、和歌山市から1kmまでの線路は現在も南海電鉄の保有となっています。

東和歌山駅には、国鉄以外に紀和鉄道、山東軽便鉄道（現・和歌山電鐵）の列車も開業時から乗り入れており、1930（昭和5）年には阪和電気鉄道（現・JR阪和線）の列車も乗り入れを開始しました。

さらに南海は1934（昭和9）年から南海難波〜白浜口間で紀勢西線との直通列車を運行させました。これは難波〜和歌山市間を55分で走る速達列車で、現在の特急「サザン」が最速58分ですから当時としてはかなりの俊足だったといえます。南海の区間はモハ2001形電車が、紀勢西線内は蒸気機関車が客車を牽引（けんいん）していました。

短い区間ながら、座席がほぼ埋まる乗車率

戦後の1962（昭和37）年には、東京〜和歌山市間で夜行急行「大和」が運行を開始します。直通列車といっても王寺〜和歌山市間は、寝台車1両が和歌山線経由の普通列車に連結されるという運行形態でした。なお、1両しかない寝台車に車掌室を付けるため、新形式のスハネフ30形が生まれています。

運転時刻は、東京22時45分発→和歌山市11時30分着、和歌山市20時39分発→東京6時40分着でした。

しかし、1968（昭和43）年に「大和」は廃止。同年、和歌山駅は紀和駅に、東和歌山駅は和歌山駅にそれぞれ改称されました。

1985（昭和60）年、南海からの直通急行が廃止され、和歌山〜和歌山市間は支線のような位置付けとなり、現在に至ります。2008（平成20）年には、わずか3.3kmの路線ながら高架化が行われています。

※ ※ ※

平日の夕方、和歌山市駅を訪れました。かつては南海と共用駅でしたが、現在はJRと改札口が分けられています。ホームの優雅な屋根が、かつての繁栄を感じさせます。列車は227系1000番台4両編成です。短い区間ですが、車内は座席がほぼ埋まっています。

和歌山市駅を出発すると南海の線路が並走。かつて直通列車が走っていた痕跡は見当たりません。高架に上がると紀和駅。この初代・和歌山駅は、高架化前まで大きな駅舎がありましたが、現在は1面1線の無人駅です。

紀和駅を出るとすぐにほかのJR線と合流して、終点の和歌山駅です。和歌山線と同一ホームであり、多くの乗客で賑わっていました。