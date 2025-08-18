モデルの滝沢カレンが17日、自身のInstagramを更新。誕生日プレゼントでもらったという“可愛すぎTシャツ”を着て、真夏日の散歩に出かけたエピソードを投稿した。

【映像】滝沢カレン、第1子出産を報告「尊さと神秘を感じました」

8月4日、滝沢は「この世界にこの私の目の前に、新しい家族が訪れましたことをご報告します」とコメントを添え、第一子の出産を報告していた。

この日は出産報告後、初の更新となっており「お誕生日プレゼントにもらった可愛すぎTシャツを着て激暑散歩」と、Tシャツ姿の自身の写真を複数枚投稿。「暑すぎて散歩してる場合じゃないです。歩いていれば5分で屋根あり建物を探す始末…ほんとに暑いです」と真夏の厳しい暑さを表現した。

続けて、「懐かしい時代は、たしか31度昼間にあったら今日は真夏だ〜！プールに寒くなく入れる、なんて思っていましたが、今や最低気温も32度とかあって信じられないことが起こる毎年ですよね」と、過去のエピソードを明かしている。

最後に「どうかお気をつけて。それでも楽しい夏になりますように」と読者やフォロワーに呼びかけ、投稿を締めくくった。

この投稿に、同じくモデルの朝比奈彩、佐藤栞里、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が「いいね！」を付けて反応している。