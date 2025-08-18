通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.87 6.70 6.60 6.27
1MO 9.06 7.22 7.38 6.80
3MO 9.44 7.20 8.10 7.05
6MO 9.48 7.19 8.47 7.25
9MO 9.54 7.25 8.72 7.47
1YR 9.60 7.30 8.95 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 7.17 6.95
1MO 7.92 8.19 7.58
3MO 8.74 8.53 7.76
6MO 9.22 8.84 7.84
9MO 9.53 9.13 7.94
1YR 9.73 9.37 8.03
東京時間16:35現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は７．８９％と水準を下げている。先週後半以降は、８％を挟む水準に落ち着く傾向が続いている。ユーロドルやポンドドルの１週間もそれぞれ６％台に低下している。
