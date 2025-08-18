通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７％台に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.87　6.70　6.60　6.27
1MO　9.06　7.22　7.38　6.80
3MO　9.44　7.20　8.10　7.05
6MO　9.48　7.19　8.47　7.25
9MO　9.54　7.25　8.72　7.47
1YR　9.60　7.30　8.95　7.65

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.07　7.17　6.95
1MO　7.92　8.19　7.58
3MO　8.74　8.53　7.76
6MO　9.22　8.84　7.84
9MO　9.53　9.13　7.94
1YR　9.73　9.37　8.03
東京時間16:35現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は７．８９％と水準を下げている。先週後半以降は、８％を挟む水準に落ち着く傾向が続いている。ユーロドルやポンドドルの１週間もそれぞれ６％台に低下している。