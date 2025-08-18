元NMB48・早川夢菜、実姉と“ビキニグラビア”展開 “スク水”風で抜群のボディラインあらわ
元NMB48の“ゆななん”こと早川夢菜と、リアル姉妹ユニット「More Sisters」を組む姉の早川聖菜が、18日発売『週刊ヤングマガジン』38号の巻末グラビアに登場した。
【別カット】美脚を披露した早川夢菜と早川聖菜
2人は、昨年8月に“リアル姉妹”ユニットを結成しデビュー。公式サイトには「名前の通りもっと姉妹をテーマに歌、ライブ出演、YouTube等で活動していく」と意気込みがつづられている。
今回、仲良し姉妹での初グラビアを展開。色とりどりのビキニや、抜群のボディラインがあらわになった“スク水”風などの衣装を着て、仲むつまじいグラビアを展開している。
そのほか、表紙・巻頭グラビアに、「ミスマガジン2024」の葉月くれあ、山本杏、花城奈央、 尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁、巻中グラビアには福井梨莉華が登場する。
