『全スーパー戦隊展』ケガレシア衣装を見ていたらご本人登場 及川奈央がサプライズ明かす ファン「どんな徳を積んだら」
俳優の及川奈央が16日、自身のXを更新。ファンにサプライズをしたことを明かした。
【写真あり】『全スーパー戦隊展』ケガレシアで子供たちがメロメロ 今も美しい及川奈央
『炎神戦隊ゴーオンジャー』（2008）にケガレシア役で出演していた及川。東京ドームシティ プリズムホールで開催中の、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』（27日まで）を訪れた写真をXで公開した。
同展には、ケガレシアの衣装を展示している。及川は「私の前にいた女の子達が、めっちゃ好きだったー！とケガレシアの衣裳を見ながら言ってくれてて。横からありがとうと伝えたら凄く驚き喜んでくれた」とサプライズをしたそう。「50年愛され続けるスーパー戦隊に携われたことは、私の生涯の宝物です」とポストしていた。
この投稿にファンは「どんな徳を積んだら後ろに本物がいるっていうイベントに巡り合えるんだろう」「しびれるシチュエーションですね！！」とコメントしている。
