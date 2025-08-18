小島瑠璃子、子どもとの2ショット公開「大好きなブルーベリー狩りに」夏満喫中の姿に「微笑ましい」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの小島瑠璃子が8月18日、自身のInstagramを更新。子どもとのブルーベリー狩りでの親子2ショットを公開した。
【写真】小島瑠璃子、子どもとの2ショット公開
小島は「猛暑猛暑 あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない 短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました」とコメントし、農園で子どもを肩車しながらブルーベリー狩りを楽しむ親子2ショットを披露した。子どもの顔にはスマイルマークのスタンプが付けられており、「採れたての甘さは格別 口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」と夏の思い出作りを表現している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「楽しそう」「親子の時間素敵」「ブルーベリー狩りいいね」といったコメントが寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
