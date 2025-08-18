新婚・筧美和子、大胆に“美背中”を出しフランス満喫「すごく幸せそうな顔をしてるね」薬指に指輪はめた人影もチラリ
モデル・俳優の筧美和子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。美肌輝くコーデでフランスを満喫する姿を公開した。
【写真】「すごく幸せそうな顔」大胆に“美背中”を出しフランス満喫する筧美和子
フランスのニース、エズ、モナコへ訪れたことを明かした筧は、美脚が際立つミニ丈のボトムスに美背中を大胆に見せたスタイリングでフランスの街中を歩く姿や、砂利浜での水着ショットなど、複数枚の写真でバカンスを満喫する様子を伝えた。
さらに、食事を楽しむショットでは、左手薬指に指輪をはめた男性と思われる人の姿をチラ見せしている。
この投稿を見たファンからは「すごく幸せそうな顔をしてるね 体から幸せオーラが出まくってます」「南仏の似合う女」「めっちゃ素敵ー」などと反響が寄せられている。
筧は、今年3月に自身のインスタグラムで結婚を発表した。
【写真】「すごく幸せそうな顔」大胆に“美背中”を出しフランス満喫する筧美和子
フランスのニース、エズ、モナコへ訪れたことを明かした筧は、美脚が際立つミニ丈のボトムスに美背中を大胆に見せたスタイリングでフランスの街中を歩く姿や、砂利浜での水着ショットなど、複数枚の写真でバカンスを満喫する様子を伝えた。
さらに、食事を楽しむショットでは、左手薬指に指輪をはめた男性と思われる人の姿をチラ見せしている。
この投稿を見たファンからは「すごく幸せそうな顔をしてるね 体から幸せオーラが出まくってます」「南仏の似合う女」「めっちゃ素敵ー」などと反響が寄せられている。
筧は、今年3月に自身のインスタグラムで結婚を発表した。