¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÌð°æÅÄ Æ·¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤ÇÆÏ¤±¤¿25Ç¯Ê¬¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
Ìð°æÅÄ Æ·¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Åìºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Live Tour¡Ø25¡Ù¡Ê¥Ä¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡äºÇ½ª¸ø±é¤ò¡¢8·î16Æü¤ËÂçºå¡¦Âçºå¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Ìó8¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ãÌð°æÅÄ Æ· ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼ ¡ÁGUITAR TO UTA 24-25¡Á¡ä¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8·î3Æü¤ÎÅìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥ä¥¤¥³¡Ê¡áÌð°æÅÄ Æ·¡Ë¤ÎÃÏ¸µÂçºå¤Ø¡£³«±é»þ´Ö¥¸¥ã¥¹¥È¤ËÀ¾Àî ¿Ê¡ÊG¡Ë¡¢ÄáÃ« ¿ò¡ÊKey¡Ë¡¢FIRE¡ÊBa¡Ë¡¢¿åÌî ²í¾¼¡ÊDr¡Ë¡¢ÅÄÊÕ ¿¸°ì¡ÊPer¡Ë¤éµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£À¾Àî¤Î¤Ò¤º¤ó¤À¥®¥¿¡¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥Í¥ª¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ä¥¤¥³¤¬¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¸½¤ì¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖBuzzstyle¡×¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÁíÎ©¤Á¤ÎÀä·Ê¤Ë»×¤ï¤º´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤À¥ä¥¤¥³¤Ï¡¢¿åÌî¤Î·Ú²÷¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡×¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²£ÃÇ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¸å¤â¡¢ÅÄÊÕ¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¡ÖI¡Çm here saying nothing¡×¡¢FIRE¤ÎÍ©¸¼¤«¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡ÖìÔÂô¤ÊÀ¤³¦¡×¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡ª¡¡º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤«¤é»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç¤Ã¤¿»²²Ã·¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡ÖRing my bell¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö2000Ç¯5·î¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢»ä¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖHow?¡×¤ò¡£25Ç¯¤ÎÎ¹Ï©¤Ç½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¸¶ÅÀ¤ÎÃÏ¤Ç²þ¤á¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬²Î¤ï¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï²¿¤È¤â´¶³´¿¼¤¤¡£¤½¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡Öi can fly¡×¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥Û¡¼¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¥Ð¥é¡¼¥É¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤òÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¶Ê¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤âÀÕÇ¤¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤½Ð¤Ë½Å¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìð°æÅÄ Æ·¤Î°ì»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö½éÎø¡×¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£ÄáÃ«¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤È¥ä¥¤¥³¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤¬¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¡ÖOver The Distance¡×¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¿ÀÀ»¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÖHIKA:Re¡×¤Ç¤â¥Ö¥ë¡¼¤Î¸÷¤Î²¼¤ÇÄ°¤¤Û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö25Ç¯¤â²»³Ú¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°¦¾ð¤È¼ö¤¤¤¬º®ºß¤¹¤ëÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Î¥í¥¤¡×¤Ï¡¢TV¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ê¤¢ÀèÀ¸¤ÎÀÖ¤¤»å¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡×¤ä¡Ö·î¤Î¤Ê¤ß¤À¡×¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀûÎ§¡ß¥º¥·¥ê¤È½Å¤¿¤¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç°µÅÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¶Ê¤ò¡×¤È¡¢¥È¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ËÌõ»ì¤òÉÕ¤±¤¿¡Öfast car¡×¤ò¡£¶Ë¾å¤Î¥á¥é¥ó¥³¥ê¡¼¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼¡¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¡ÖÌ¤´°À®¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Ø¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌð°æÅÄ Æ·¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³ÚÊ×Îò¤ä²Ì´º¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¡ÖMOON¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¤Ê¡ÖNot Still Over¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Ê´Ö¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯°ì¿Í·ç¤±¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ï²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿è¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤â¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¡ÖÇÏ¤È¿Í»²¡×¤Ç¤â¡¢Å·°æÃÎ¤é¤º¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤È¤³¤È¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÁñ¸·¤Ê¥ª¥ë¥¬¥ó¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤Î¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡ÖB¡Çcoz I Love You¡×¤Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤ä¤ÇÂçºå¡ª¡×¤È¥ä¥¤¥³¤â´¶·ã¤·¤¤ê¡£ÆÃÂç¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¡ÖLook Back Again¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÁÔÀä¤Ê¥É¥é¥à¥½¥í¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖMy Sweet Darlin¡Ç¡×¤Ø¡£½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤·¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÏ¢È¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÂç¶½Ê³¤Ç¡¢¥ä¥¤¥³¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Î¾å°Ì2¶Ê¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£À¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ë¥ß¥É¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¼ê¤ÈÎÞ¡×¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¶Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò½é¤á¤Æ»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÖLife¡Çs like a love song¡×¤ò¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê²Î¤Ã¤¿¹¬Ê¡¤Ê·Ê¿§¤ò¡¢¥ä¥¤¥³¤â¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Ã¤¿¿Í¡¹¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØDOORS¡Ù¤Ï¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆü¾ï¤ÎÈâ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³«¤±¤é¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï»ä¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö±³¡×¤ä¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHeaven¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÈäÏª¡£Ìð°æÅÄ Æ·¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¡¢Á´25¶Ê2»þ´ÖÈ¾¤Ë½¸Ìó¤·¤¿µÇ°ÈêÅª¤Ê°ìÌë¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÎÌð°æÅÄ Æ·¤Ï¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê13ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÌð°æÅÄ Æ·¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
