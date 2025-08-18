53ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ä¡×³¤¤ÇÅ®¤ì¤¿·Ð¸³ÌÀ¤«¤·Ãí°Õ´µ¯
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¤¬¡Ê53¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³¤¤ÇÅ®¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿å¤Î»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¥¯¥Á¤Ï¡Ö¡ÚÃí°Õ¡ÛÀî¤ä¸Ð¤Î¿åÆñ»ö¸Î¡¢¡Ø¸á¸å1¡Á4»þÂæ¡Ù¤ËÂ¿È¯¡¡Ãë¿©¸å¤Îµ¤¤Î´Ë¤ß¸¶°ø¤«¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö²Æ¤Ï¿åÆñ»ö¸Î¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö°ÊÁ°³¤¤Ç¥¬¥Á¤ÇÅ®¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤Îµ²±¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤á¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÁöÇÏÅô¤ÎÀ¤³¦¡£Ãè¤ËÉâ¤«¤Ó¶ì¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Í§Ã£¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£