自らの手で道を切り開き、まさにリアルタイムで国内外で快進撃を続けているその雄姿を心から誇りに思う──。当代V系メタルシーンの最右翼であり、世界を股にかけて活躍する精鋭、JILUKAがいま絶対的に注目すべきバンドであることは間違いない。

2015年の本格始動から10年。先達のエッセンスを継承しながらも同じ位置にとどまることを良しとせず、作品ごとに進化を重ねていった彼ら。そして、より高みを目指すため、2022年に独自のコンセプト“EGM”［エレクトロ×ゴシック×メタル］を掲げてからのワールドワイドな展開は実に目覚ましいものがあった（同年リリースの配信シングル「BLVCK」がその第1弾にあたる）。

メンバー曰く“禁忌の組み合わせ”だったというEGM。それは曲ごとに分散していたJILUKAを形成する要素をひとつに融合した濃密なアプローチであり、本能に訴えるかの如きエクストリームかつセオリーにとらわれない曲想は、バンドが新たな次元に突入したことを高らかに宣言した。結果、世界規模で熱狂が生まれ、海外の名だたるフェスへの出演や回を重ねるごとに拡大していく欧米ツアーなど、実力で爪痕を残していく様は痛快この上なかった。さらには、海外で火のついた人気がいわば日本に“逆輸入”されることで、まだ届いていなかった層にもJILUKAの存在を知らしめたのは特筆すべき点だろう。

そうした中、10周年という節目のタイミングでドロップされるのが2枚組ベストアルバム『XNDII』だ。過去のCD作品が廃盤ゆえ、近年JILUKAを知った人たちに向けて企画されたEGM期以前のベスト盤であり、現在もライブで演奏される曲やMVになった曲を中心にセレクト。全曲リレコーディングに加え、当時EGMに舵を切ったことでお蔵入りになった未発表曲「Moksha」も収録されている。歌い上げるボーカルスタイルやトリッキーでシュレッディングなギターソロなど、ここでは“かつてのJILUKA”の姿が散見されるが、時にブルータル／テクニカルデスにも通じるアグレッションを炸裂させ、はたまた既存のメタルの枠を超えた要素を注ぎ込むなど、のちのEGMへと至る進化の道筋も見いだせるのがまた興味深い。資料的価値も高い内容である。

現スタイルによる初のアルバム作への期待も日々高まってきているが、今後さらなる飛躍を遂げていくであろうJILUKAの礎となる“EGM前史”を、ぜひ今一度本作で再確認してみてほしい。

10th Anniversary ALBUM・BEST OF JILUKA ver.2025『XNDII』

■先行Digital Release

2025年8月22日〜Spotify・Apple Music他配信開始予定

XNDII：DISK-A

XNDII：DISK-B

2025年11月18日(火) Zepp 新宿 会場にて発売予定

CD2枚組＋ブックレット

曲数：DISK-A /17曲 DISK-B /17曲

販売/発売元：DPR JAPAN

（その他詳細後日発表） 収録曲

［DISK-A］ 17曲

１．Faizh - ver.XNDII

２．Eclipse - ver.XNDII

３．BaLa-DeDa - ver.XNDII -

４. Moksha ※new song →https://www.youtube.com/watch?v=j7AJAX42erA

５．Hellraiser - ver.XNDII

６．Screamer - ver.XNDII

７．ELIZA - ver.XNDII

８．KUMARI - ver.XNDII -

９．SUZAKU - ver.XNDII

10．The Purge - ver.XNDII

11．Raison d’etre - ver.XNDII -

12．Lethal Affliction - ver.XNDII -

13．Ajna - ver.XNDII -

14．Obliterator - ver.XNDII -

15．Last Faith - ver.XNDII -

16．Atlantis - ver.XNDII -

17．Ablaze -ver.XNDII - ［DISK-B］17曲

１．Divine Error - ver.XNDII -

２．Mephisto - ver.XNDII -

３．Edifice - ver.XNDII -

４．Ignite - ver.XNDII -

５．Twisted Pain - ver.XNDII -

６．ZONE - ver.XNDII -

７．Flux - ver.XNDII -

８．Bloodshot - ver.XNDII -

９．M.A.D - ver.XNDII - Monophobia - ver.XNDII -Omelas - ver.XNDII -Matrix - ver.XNDII -Elice in slow motion - ver.XNDII -Lluvia - ver.XNDII -Amnesia - ver.XNDII -Citrus - ver.XNDIIFaceless - ver.XNDII - Monophobia - ver.XNDII -Omelas - ver.XNDII -Matrix - ver.XNDII -Elice in slow motion - ver.XNDII -Lluvia - ver.XNDII -Amnesia - ver.XNDII -Citrus - ver.XNDIIFaceless - ver.XNDII - -All Music & Lyrics by Sena

＜JILUKA 10th Anniversary WORLD TOUR 2025 in JAPAN「THE KVLT」＞

8月29日(金)30日(土）福岡・DRUM SON

9月6日(土) 宮城・仙台・ MACANA

9月7日(日）新潟・CLUB RIVERST

9月13日(土)14日(日) 北海道・札幌 PLANT

9月20日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

9月21日(日）静岡・UMBER

9月27日(土）大阪・難波 Yogibo META VALLEY

9月28日(日）京都・FANJ

10月11日(土）沖縄・那覇 OUTPUT TOUR FINAL

11月18日(火）東京・新宿 Zepp Shinjuku ※TICKET NOW ON SALE

