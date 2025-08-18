「今朝も揺られてます」第30話「今朝も探してます」がチャンピオンクロスにて公開！【最新話】
画像はチャンピオンクロス「今朝も揺られてます」のページ（（https://championcross.jp/series/5424068a938fc））より【第30話】 8月16日 公開 価格：70コイン
秋田書店は8月16日、増田英二氏によるマンガ「今朝も揺られてます」第30話「今朝も探してます」をチャンピオンクロスにて公開した。価格は70コイン。
本作は毎朝の通学電車を舞台に、高校生の男女2人の恋を周囲の乗客たちが応援していく新感覚のシチュエーションラブコメ。現在チャンピオンクロスでは第28話などの無料公開も行なわれている。
「今朝も揺られてます」公式@最新２巻６月６日発売！ August 16, 2025
📢チャンピオンクロス更新情報
＼＼
🚃🏖🚃🏖🚃🏖🚃🏖🚃
第30話 今朝も探してます
🚃🏖🚃🏖🚃🏖🚃🏖🚃
舞台は海！
いつもと違う場所で
いつものように
あの子の姿を探す彦一。
場所は違えどミラクルは
起きるのか！？
いつもとちょっと違ったお話を
https://t.co/VzyXvo5ytR
午前6時58分舞原行きの通学電車。名前も知らないあの子と僕……と、その乗客⁉ 高校生の男女２人が醸し出す甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちが心情駄々洩れで盛り上がる‼新感覚のシチュエーションラブコメ‼