全巻重版、人気沸騰中！「写らナイんです」5巻本日発売！
【「写らナイんです」5巻】 8月18日発売 価格：594円
オカルト部、いざ強化合宿へ！！
恐ろしく、そして悲しき鬼に、
小学館は、コノシマルカ氏のオカルトラブコメディ「写らナイんです」の5巻を8月18日に発売した。価格は594円。
本作は、視えてはいけないものを引き寄せてしまう、超霊媒体質の黒桐まことと、オカルト部に情熱を傾ける橘みちるが巻きおこすホラー青春劇。第5巻では、オカルト部が鬼亡島で送る夏合宿の騒動が描かれている。
【5巻あらすじ】
