【「写らナイんです」5巻】 8月18日発売 価格：594円

第5巻書影

【拡大画像へ】

小学館は、コノシマルカ氏のオカルトラブコメディ「写らナイんです」の5巻を8月18日に発売した。価格は594円。

本作は、視えてはいけないものを引き寄せてしまう、超霊媒体質の黒桐まことと、オカルト部に情熱を傾ける橘みちるが巻きおこすホラー青春劇。第5巻では、オカルト部が鬼亡島で送る夏合宿の騒動が描かれている。

【5巻あらすじ】

オカルト部、いざ強化合宿へ！！

一夏の大冒険が始まる♪

…はずだったが、恐怖の鬼が潜む

“鬼亡島”に迷い込んでしまいーー

恐ろしく、そして悲しき鬼に、

オカルト部が立ち向かう第5巻！！