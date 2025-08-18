気まずいわためとはあちゃま……「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」第11話が公開【最新話】
画像はマンガUP！の作品ページ（https://www.manga-up.com/titles/1330）より【第11話】 8月16日 公開
8月16日、カバー（原作）とヨハネ氏（マンガ）によるマンガ「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」第11話がマンガUP！にて公開された。
本作はカバーの異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の世界を舞台にした、「赤井はあと」や「角巻わため」たちによる異世界ドタバタクッキングコメディ。第11話では何故かわための様子をこっそりと伺うはあちゃま。その理由とは……。
なお、本作の過去話はマンガUP！及びホロライブ・オルタナティブ内「マンガ」のページにて無料公開が行なわれている。
【Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-】
🍽️最新話公開🍽️#マンガUP より「#ウェスタdeクッキング」第11話が公開されました🎉- ホロライブ・オルタナティブ (@hololiveALT) August 16, 2025
角巻わためにストーカーあり！？
彼女を追う金髪美女の正体は！？
「最近、視線を感じます」
🔽最新話はこちら❤️🔥🐏🔥⚔https://t.co/KAmdvOestn#hololiveALT #ホロライブ pic.twitter.com/idLusUei63
自らの手料理を食べた衝撃で 異世界に飛ばされてしまった少女「赤井はあと」と 異世界で羊飼いを営む、頭に角をつけた少女「角巻わため」 人気の喫茶店マチカドカフェの看板娘「不知火フレア」 騎士団の団長「白銀ノエル」 少女たちは"異世界のレシピ"をきっかけに出会い たくさんの笑顔を紡ぎながら、幸せなひとときを過ごしていく 異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の 世界を舞台に、実力派作家ヨハネが可愛く楽しく４人の姿を描き出す 異世界ドタバタクッキングコメディ!! 出演タレント 赤井はあと、角巻わため、不知火フレア、白銀ノエル