【第11話】 8月16日 公開

8月16日、カバー（原作）とヨハネ氏（マンガ）によるマンガ「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」第11話がマンガUP！にて公開された。

本作はカバーの異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の世界を舞台にした、「赤井はあと」や「角巻わため」たちによる異世界ドタバタクッキングコメディ。第11話では何故かわための様子をこっそりと伺うはあちゃま。その理由とは……。

なお、本作の過去話はマンガUP！及びホロライブ・オルタナティブ内「マンガ」のページにて無料公開が行なわれている。

【Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-】

自らの手料理を食べた衝撃で 異世界に飛ばされてしまった少女「赤井はあと」と 異世界で羊飼いを営む、頭に角をつけた少女「角巻わため」 人気の喫茶店マチカドカフェの看板娘「不知火フレア」 騎士団の団長「白銀ノエル」 少女たちは"異世界のレシピ"をきっかけに出会い たくさんの笑顔を紡ぎながら、幸せなひとときを過ごしていく 異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の 世界を舞台に、実力派作家ヨハネが可愛く楽しく４人の姿を描き出す 異世界ドタバタクッキングコメディ!! 出演タレント 赤井はあと、角巻わため、不知火フレア、白銀ノエル