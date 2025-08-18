Ž¢2000±ß¤ÎÂ£¤êÊªŽ£¤¬ÁêÂ³Áè¤¤¤òËÉ¤¤¤À¡ÄÀÇÍý»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹Ž¢±ßËþÁêÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤¿3¤¤ç¤¦¤À¤¤Ž£¤Î¹ÔÆ°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å·ÌîÎ´¡¦ÀÇÍýË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡ØÁêÂ³¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×
ÃÏÌÌ»Õ¤È¤ÏÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÚÃÏ¤ÎÇäµÑ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëº¾µ½»Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Êª·ï¤ÏJR»³¼êÀþ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¡Ö³¤´î´Û¡×¤È¤¤¤¦600ÄÚ¤â¤ÎÌÌÀÑ¤ò¤â¤Ä¸µÎ¹´Û¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¡¢80²¯¡Á100²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤òÃÏÌÌ»Õ¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢55²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï±Ø¤Ë¶á¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ú¤Æ¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½êÍ¼Ô¤¬¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊÊª·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶È³¦Âç¼ê¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡¢Ãæ´Ö¶È¼Ô¤òÄÌ¤·¤ÆÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷¤¬ÇäµÑ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤¬4·î4Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È°õ´Õ¾ÚÌÀ¤Ïµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º¾µ½¤ÎÈ¯³Ð¤ò¶²¤ì¤ÆµÞ¤¬¤¹ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢¤ªÊõÊª·ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡£Î¾¼Ô¤Î»×ÏÇ¤¬Ì¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ìÃ×¤·¡¢4·î24Æü¤ËÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï¼êÉÕ¶â¤òÊ§¤¤¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ë¤³¤ÎÊª·ï¤Î½êÍ¸¢°ÜÅ¾¤Î²¾ÅÐµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢ËÜÅö¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëA»á¤«¤éÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡ÖÇäÇã·ÀÌó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¾ÅÐµ¤òËõ¾Ã¤»¤è¡£¤µ¤â¤Ê¤¤¤ÈË¡Åª¼êÂ³¤¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ò¡Ö²øÊ¸½ñ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤²È¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢°ÜÅ¾¤ÎËÜÅÐµ¤Î¿½ÀÁ¤òË¡Ì³¶É¤¬¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Æ±¼Ò¤Ï»Ä¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6·î6Æü¡¢Ë¡Ì³¶É¤«¤é¿½ÀÁ½ñÎà¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐµ¿½ÀÁµÑ²¼¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Á¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤òÅ¦È¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ìÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬Ê§¤Ã¤¿55²¯±ß¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÎ®´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¥ê¥µ¡¼¥ÁÉôÂâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ë¡Ì³¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âÅÐµÊí¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëµ¶Â¤ÉôÂâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤Çµ¶Â¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÅÚÃÏ¤òÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÅÚÃÏ¤Û¤ÉÁÀ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¦¤ÁÉÔÆ°»º¤¬Âç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë²È¤Û¤É¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò¼è¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÆâÎØ¥â¥á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÃÏÌÌ»Õ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æº¾µ½»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢£±ßËþÁêÂ³¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö2000±ß¤ÎÂ£¤êÊª¡×
Æü¤´¤í¤«¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥â¥á¤´¤È¤Î¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎËÉ±Òºö¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÄ¹ÃË¤¬À×¼è¤ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤ËÆü¤´¤í¤«¤é²¿¤«¤È¿´¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤ÎÃÏ¼ç¤Ç¶áÎÙ¤Ç¤â¡ÖÌ¾²È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ËÜ²È¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Î¿´Íý¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÇÃÏÊý½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÀè¡¹¤Ç¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹ÃË¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÎ¾¿Æ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê»æ¤Ê¤É¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤â²ó¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2Ëü±ß¤ò1²ó¤è¤ê¤â2000±ß¤ò10²ó¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÜ²È¤ò·Ñ¤¤¤ÀÄ¹ÃË¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¡¢¸òÄÌÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼çÉÐ¤è¤ê¤âÎ©ÇÉ¤Ê°ú¤½ÐÊª¤ò¤Ä¤±¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ä¤½¤Î¾å¤Î¤´ÀèÁÄÍÍ¤¿¤Á¤ÎË¡»ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤¿Ëå¤ÎÌ¼¡Ê¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÅ¡Ë¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤ï¤»¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¡£¤ä¤¬¤ÆÌ¼¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥Ô¥¢¥Î¡Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¡Ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Ëå¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òËÜ²È¤Î·»¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ëå¤µ¤ó¤ÏÂç´¶·ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦ËÜ²È¤Ë¤ÏÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í×¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¹ç¤ª¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÁêÂ³¤À¤Î°ä»º¤ÎÊ¬ÇÛ¤À¤Î¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¤Íø³²´Ø·¸¤ÎÀ¸¤¸¤ë»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÂ³¿Í¤¬27¿Í¤¤¤Æ¤â¥â¥á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹
ÄÌ¾ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò·è¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬27¿Í¤â¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤â»Ò¶¡¤â¤ª¤é¤º¡¢¿Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èºâ»º¤Ï·»Äï»ÐËå¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢·»Äï»ÐËå¤¬9¿Í¤ÈÂ¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÂçÈ¾¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È·»Äï»ÐËå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Âå½±ÁêÂ³¤È¤¤¤Ã¤ÆÁêÂ³¸¢¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤°Æ·ï¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤âÀÇÍý»Î¤â¤Þ¤º°ú¤¼õ¤±¤¿¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î27¿ÍÁ´°÷¤ËÆ±°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥³¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¶î¤±¹þ¤ß»û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤µ¤Æ¡¢°ú¤¼õ¤±¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤¢¤ë¹Í¤¨¤¬Á®(¤Ò¤é¤á)¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢Ê¬³ä¶¨µÄ¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ä¹Ô¤Ë¡ÖÍÂ¶â»Ä¹â¤Î¤¦¤Á27¿Í¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ê27Ê¬¤Î1¡Ë¤ò²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃ¼ì¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¸½ºß¤Ï°ìÄê¤Î¶â³Û¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¡×
¤½¤³¤Ç°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñÌÌ¤Ë¤·¤Æ27¿ÍÁ´°÷¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ñ»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿A»á¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁêÂ³¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¾¤Ë26¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÆó¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ ÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊ¬¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÊ¬³äÊýË¡¤ò·è¤á¤ë
¢ ¼«Ê¬¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¢¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÊ¶µê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¤òÁª¤Ö¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¢¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇäµÑ¤â»ä¤¿¤Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁêÂ³Êü´þ¤òÁª¤ó¤Àºî²È¤Î¿¿°Õ
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë°ä»º¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÊý¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Îºî²È¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤êÁêÂ³¤¬È¯À¸¡£¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ë°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎÆüÄø¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤òÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ë»þ´Ö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡£¿Æ¤Î°ä»º¤â¤¢¤Æ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¡Öº£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È¤«¡Öº£¤³¤³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ²¡¹½ä¤ê¤¹¤ë»×¹Í¤«¤éÃ¦¤±½Ð¤·¡¢²áµî¤Ø¤Î¼¹Ãå¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡Öº£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤Ë¤À¤±°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¡Öº£¤³¤³¡×¤ÏÊ©¶µ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¶ÃÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÉÔÊ¿¤âÉÔËþ¤â´¶¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îºî²È¤Î¡Ö¼¹É®¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÎÆü¡¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ì½Ö°ì½Ö¡Øº£¤³¤³¡Ù¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä¹¤¤Â»¼º¤òÉé¤¦¤è¤ê¡¢¡Öº£¤³¤³¡×¤òÂç»ö¤Ë
²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤è¤ë¥â¥á¤´¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤è¤êÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤ÏÆÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²áÄø¤ÇÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ÆÆÀ¤É¤³¤í¤«Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¯¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼º¤¦¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤·¤ÆÁê¼ê¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤É¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤Îºî²È¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¤´¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁêÂ³¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÀÚ¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¡ÖË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÍß¤·¤¬¤é¤Ê¤¤¡¦Áè¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ëå¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¾¯¤·Â¿¤¯ÁêÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Öº£¤³¤³¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥á¤Ê¤¤ÁêÂ³¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÁêÂ³¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
Å·Ìî Î´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤ÎÁêÂ³¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
----------
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ê¤¼¤¤¤ê¤·¤Û¤¦¤¸¤ó ¤ì¤¬¤·¤£¡Ë
1964Ç¯ÁÏ¶È¡£ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤È¤·¤ÆÎß·×ÁêÂ³°Æ·ï¼ÂÀÓ·ï¿ô¤Ï2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¹âÆñÅÙ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁêÂ³ÀìÌç²ÈÎò20Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÇÍý»Î¡×¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î Å·Ìî Î´¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡Ë