気象台は、午後5時22分に、大雨警報（土砂災害）を北本市に発表しました。

南部では、18日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■さいたま市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■川越市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■和光市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■新座市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　18日夜遅くにかけて警戒

■桶川市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃から18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■北本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日夜のはじめ頃から18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm