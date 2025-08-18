伊豆・村の駅 ラスカ熱海店で休日限定「夏福市」開催、日替わりイベントも
伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では8月2日〜31日の土日祝、熱海の夏を盛り上げるイベント「夏福市」を開催する。
熱海の夏を盛り上げるイベントを開催
期間中は、日替わり体験イベントとして、おたますくいや詰め放題、輪投げ、ピンポン玉を使ったゲームなどで農産物がお得に入手できるチャレンジ企画を実施。
8月9日・23日には静岡県産の枝豆を含んだ農産物2種類がおたまで一回ずつすくえた数だけもらえる「おたまですくいチャレンジ」(300円)、10日には「とうもろこし詰め放題チャレンジ」(500円)、13日には「とうもろこし早剥きチャレンジ」(500円)を予定している。
また、ラスカ熱海ではサマータイム期間として夜間延長営業を行う13日〜16日の期間、17時〜20時に各日数量限定の福袋を販売する。福袋には果物やお土産菓子、調味料の入っており、5,000円、3,000円、1,500円で用意。
