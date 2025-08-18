日本将棋連盟は１８日、岩崎夏子女流２級が奨励会６級に合格したと発表した。

岩崎は昨年４月１日付で福間香奈女流六冠以来の１２歳以下の女流棋士となった。現在も現役最年少の女流棋士として、女流順位戦Ｄ級、各棋戦の予選などに出場している。女性で奨励会に合格するのは、岩崎で２２人目。奨励会在籍経験のある女流棋士では１９人目となる。９月の奨励会入会後は、女流棋士と重籍になる。

岩崎は「もっと強くなれるように、１局１局を大事に頑張っていきます。応援をよろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。

◆岩崎 夏子（いわさき・なつこ）２０１１年７月２０日、奈良県生駒市出身。１４歳。５歳の時、ミニ将棋ゲーム「どうぶつしょうぎ」をきっかけに、将棋を始める。小学生女子将棋名人戦全国大会に小４で準優勝、小６で優勝。２３、２４年の女流王将戦小学生代表。第５５期女流アマ名人戦・名人戦クラス３位。２３年９月に関東研修会に入会。今年３月、研修会でＢ２昇級、プロ入り決定。４月、女流２級に。北島忠雄七段門下。好きな科目は数学、苦手な科目は理科。