¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿·Â¤¸ì¡Ö£ä£å£ì£õ£ì£õ¡×¤¬¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¼½ñ¤Ë¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î£±£¸Æü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤¬º£Ç¯È¯´©¤·¤¿¼½ñ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬»È¤¦¿·Â¤¸ì¤¬Â¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯À¤Âå¤Î¿·Â¤¸ì¤Ï¡Ö£ä£å£ì£õ£ì£õ¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö£ô£ò£á£ä£÷£é£æ£å¡×¡Ö£â£ò£ï£ì£é£ç£á£ò£ã£è£ù¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö£ä£å£ì£õ£ì£õ¡×¤ÏÌÑÁÛÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö£ä£å£ì£õ£ó£é£ï£î£á£ì¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ËÍ³Íè¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë³¤³°¤Î£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡££Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ä¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤ò¾Î¤·¤Æ¡Ö£ä£å£ì£õ£ì£õ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£ºòÇ¯±Ñ¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ê£Â£Ô£Ó¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ß¥ó¤È´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¸¥ß¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡Ø»ä¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹£ä£å£ì£õ£ì£õ¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤ÎÀ¤³¦¤Ç·Ú¤¤Êý¼°¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤ÏÈéÆù¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯À¤Âå¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«¸Ê³Î¿®¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥ß¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤»Ï¤á¤¿¤È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öº£²ó¤Î»î¸³¤ÏÉ¬¤º¹ç³Ê¤¹¤ë¡¢£ä£å£ì£õ£ì£õ¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÃË¤Ï»ä¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢»ä¤¬£ä£å£ì£õ£ì£õÃæ¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯À¤Âå¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£ô£ò£á£ä£÷£é£æ£å¡×¤ÏÅÁÅýÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö£ô£ò£á£ä£é£ô£é£ï£î£á£ì¡×¤ÈºÊ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£÷£é£æ£å¡×¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊºÊ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÎÉºÊ¸Êì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È»÷¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¼½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·²È»ö¤Ë¸¥¿È¤¹¤ë¤Ê¤É½÷À¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈþ²½¤·¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ë¾å¤²¤ë½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£â£ò£ï£ì£é£ç£á£ò£ã£è£ù¡×¤Ï·»Äï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö£â£ò£ï¡×¤È¾¯¿ô¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë²ÉÆ¬À¯¼£¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÃ±¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö£ï£ì£é£ç£á£ò£ã£è£ù¡×¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡¢¾¯¿ô¤ÎÃËÀ¸¢ÎÏ¼Ô½¸ÃÄ¤¬£É£Ô¶È³¦¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÈéÆù¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¼½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¿ô¤ÎÃËÀ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ò½êÍ¤·¤¿¤ê·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤ÇÀ¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿½¸ÃÄ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¡¢¥á¥¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°£Ã£Å£Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹ÁÏ¶È¼Ô¤é¤¬¡Ö£â£ò£ï£ì£é£ç£á£ò£ã£è£ù¡×¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬ºîÆ°Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁõÃÖ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£í£ï£õ£ó£å¡¡£ê£é£ç£ç£ì£å£ò¡Ë¡×¡¢¿¦¾ì¤Ç£²¿Í¤¬¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¿®Íê¤¹¤ë´Ø·¸¤ò¾Î¤¹¤ë¡Ö£÷£ï£ò£ë¡¡£ó£ð£ï£õ£ó£å¡×¤Ê¤É¤âº£Ç¯¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¼½ñ¤Ë¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£