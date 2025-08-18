金子昇が自身のInstagramを更新。田中樹（SixTONES）との2ショットを公開した。

【画像】田中樹＆金子昇の自撮りショット／『ぼくらの七日間戦争 2025』キービジュアル＆田中樹キャラクタービジュアル／顔合わせ＆制作発表会の様子

金子と田中は、田中が主演を務める舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。同作は8月24日に大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面で幕を開け、京都・京都劇場、愛知・東海市芸術劇場大ホールと公演が続く。

■「ガオを観てたとか言ってくれるのよ！ありがとう～樹。」（金子昇）

『百獣戦隊ガオレンジャー』（テレビ朝日系） にて獅子走／ガオレッド役で主演を務めた金子。

「ガオを観てたとか言ってくれるのよ！ありがとう～樹。」と嬉しそうに綴り、稽古場だと思われる場所での田中との自撮りショットを公開。

髪をセンター分けにして白Tシャツを着用した田中が無邪気な笑顔でカメラにピースし、金子はそんな田中の背中に手を添えて優しく微笑んでいる。

SNSでは「昇さんずっとかっこいい」「兄弟みたい」「樹ちゃんほっぺにピース刺しちゃってるのギャルかわいい」「後輩顔なの愛おしい」といった声が寄せられている。

■『ぼくらの七日間戦争 2025』キービジュアル＆田中樹キャラクタービジュアル

■顔合わせ＆制作発表会の様子