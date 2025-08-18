¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤¬¡Ö°µ´¬¤Î¸÷·Ê¡×¤ÈÏÃÂê¡ª¡È¥«¥é¥³¥ó¡É»Ñ¤Ë¤â¡Ö¤Ð¤Á¤¯¤½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Öµ´À¹¤ì¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£8·î17Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¿¹¸µµ®¤Î¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¡¿Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥ó¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í
¤³¤ÎÆü¡¢MARINE STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー²áµîºÇ¹â¿Í¿ôÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ»¤Ã¤¿Âç¿¹¸µµ®
Âç¿¹¤ÏÂÀÍÛ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë²Î¤¦»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼ê¤òÁÐ´ã¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤ëÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í
¤Þ¤¿¥ß¥»¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤Ï´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÂç¿¹¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î»Ñ¡£Ä¶Ëþ°÷¤Ç¸åÊý¤ÎÀÊ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¤Î¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿3¿Í¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Êº¸¤«¤é¡ËÆ£ß·¤Ï¼ê¤ò¹¤²¤¿¥Ýー¥º¡¢Âç¿¹¤Ï3ËÜ»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¼ã°æ¤Ï¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ°µ´¬¤Î¸÷·Ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤â¤Ã¤¯¤ó¤Ð¤Á¤¯¤½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤Çµ´À¹¤ì¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£