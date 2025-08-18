　8月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは259銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は123銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは22銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6574>　コンヴァノ　　　　 2547　　+500（ +24.4%）
2位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　192　　 +32（ +20.0%）
3位 <3077>　ホリイフード　　　 1038　　+150（ +16.9%）
4位 <8105>　堀田丸正　　　　　　528　　 +68（ +14.8%）
5位 <325A>　テンシャル　　　　 5450　　+700（ +14.7%）
6位 <3853>　アステリア　　　　　839　　 +94（ +12.6%）
7位 <5036>　ＪＢＳ　　　　　 1554.9　+143.9（ +10.2%）
8位 <2700>　木徳神糧　　　　　 6120　　+540（　+9.7%）
9位 <4072>　電算システム　　　 3420　　+220（　+6.9%）
10位 <3541>　農業総研　　　　　　717　　 +46（　+6.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1757>　創建エース　　　　　6.2　　-7.8（ -55.7%）
2位 <9007>　小田急　　　　　　 1492　-243.0（ -14.0%）
3位 <6327>　北川精機　　　　　　710　　 -75（　-9.6%）
4位 <7795>　ＫＹＯＲＩＴ　　　　177　　 -17（　-8.8%）
5位 <3284>　フージャース　　　 1270　　 -99（　-7.2%）
6位 <3845>　アイフリーク　　　175.3　 -12.7（　-6.8%）
7位 <260A>　オルツ　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
8位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 40.4　　-1.6（　-3.8%）
9位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1172　　 -44（　-3.6%）
10位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　173.9　　-6.1（　-3.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1850　 +24.0（　+1.3%）
2位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 5698　　 +46（　+0.8%）
3位 <8604>　野村　　　　　　 1096.3　　+6.3（　+0.6%）
4位 <9502>　中部電　　　　　 2032.1　 +11.6（　+0.6%）
5位 <9602>　東宝　　　　　　　10196　　 +56（　+0.6%）
6位 <3407>　旭化成　　　　　　 1143　　+6.0（　+0.5%）
7位 <6504>　富士電機　　　　 9579.8　 +45.8（　+0.5%）
8位 <7211>　三菱自　　　　　　　413　　+1.6（　+0.4%）
9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1265　　+4.0（　+0.3%）
10位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2007　　+6.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9007>　小田急　　　　　　 1492　-243.0（ -14.0%）
2位 <6981>　村田製　　　　　 2430.5　 -13.0（　-0.5%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2250　 -12.0（　-0.5%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　　 2912　 -15.0（　-0.5%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1369　　　-7（　-0.5%）
6位 <4755>　楽天グループ　　　870.7　　-4.4（　-0.5%）
7位 <7012>　川重　　　　　　　10100　　 -50（　-0.5%）
8位 <8031>　三井物　　　　　　 3273　 -15.0（　-0.5%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　　 1829　　-8.0（　-0.4%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　 1811.1　　-6.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

