[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇118銘柄・下落123銘柄（東証終値比）
8月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは259銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は123銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは22銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6574> コンヴァノ 2547 +500（ +24.4%）
2位 <5721> Ｓサイエンス 192 +32（ +20.0%）
3位 <3077> ホリイフード 1038 +150（ +16.9%）
4位 <8105> 堀田丸正 528 +68（ +14.8%）
5位 <325A> テンシャル 5450 +700（ +14.7%）
6位 <3853> アステリア 839 +94（ +12.6%）
7位 <5036> ＪＢＳ 1554.9 +143.9（ +10.2%）
8位 <2700> 木徳神糧 6120 +540（ +9.7%）
9位 <4072> 電算システム 3420 +220（ +6.9%）
10位 <3541> 農業総研 717 +46（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1757> 創建エース 6.2 -7.8（ -55.7%）
2位 <9007> 小田急 1492 -243.0（ -14.0%）
3位 <6327> 北川精機 710 -75（ -9.6%）
4位 <7795> ＫＹＯＲＩＴ 177 -17（ -8.8%）
5位 <3284> フージャース 1270 -99（ -7.2%）
6位 <3845> アイフリーク 175.3 -12.7（ -6.8%）
7位 <260A> オルツ 9.4 -0.6（ -6.0%）
8位 <8836> ＲＩＳＥ 40.4 -1.6（ -3.8%）
9位 <6232> ＡＣＳＬ 1172 -44（ -3.6%）
10位 <7615> 京都友禅ＨＤ 173.9 -6.1（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1850 +24.0（ +1.3%）
2位 <7832> バンナムＨＤ 5698 +46（ +0.8%）
3位 <8604> 野村 1096.3 +6.3（ +0.6%）
4位 <9502> 中部電 2032.1 +11.6（ +0.6%）
5位 <9602> 東宝 10196 +56（ +0.6%）
6位 <3407> 旭化成 1143 +6.0（ +0.5%）
7位 <6504> 富士電機 9579.8 +45.8（ +0.5%）
8位 <7211> 三菱自 413 +1.6（ +0.4%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1265 +4.0（ +0.3%）
10位 <3382> セブン＆アイ 2007 +6.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9007> 小田急 1492 -243.0（ -14.0%）
2位 <6981> 村田製 2430.5 -13.0（ -0.5%）
3位 <4042> 東ソー 2250 -12.0（ -0.5%）
4位 <6526> ソシオネクス 2912 -15.0（ -0.5%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1369 -7（ -0.5%）
6位 <4755> 楽天グループ 870.7 -4.4（ -0.5%）
7位 <7012> 川重 10100 -50（ -0.5%）
8位 <8031> 三井物 3273 -15.0（ -0.5%）
9位 <6326> クボタ 1829 -8.0（ -0.4%）
10位 <6723> ルネサス 1811.1 -6.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6574> コンヴァノ 2547 +500（ +24.4%）
2位 <5721> Ｓサイエンス 192 +32（ +20.0%）
3位 <3077> ホリイフード 1038 +150（ +16.9%）
4位 <8105> 堀田丸正 528 +68（ +14.8%）
5位 <325A> テンシャル 5450 +700（ +14.7%）
6位 <3853> アステリア 839 +94（ +12.6%）
7位 <5036> ＪＢＳ 1554.9 +143.9（ +10.2%）
8位 <2700> 木徳神糧 6120 +540（ +9.7%）
9位 <4072> 電算システム 3420 +220（ +6.9%）
10位 <3541> 農業総研 717 +46（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1757> 創建エース 6.2 -7.8（ -55.7%）
2位 <9007> 小田急 1492 -243.0（ -14.0%）
3位 <6327> 北川精機 710 -75（ -9.6%）
4位 <7795> ＫＹＯＲＩＴ 177 -17（ -8.8%）
5位 <3284> フージャース 1270 -99（ -7.2%）
6位 <3845> アイフリーク 175.3 -12.7（ -6.8%）
7位 <260A> オルツ 9.4 -0.6（ -6.0%）
8位 <8836> ＲＩＳＥ 40.4 -1.6（ -3.8%）
9位 <6232> ＡＣＳＬ 1172 -44（ -3.6%）
10位 <7615> 京都友禅ＨＤ 173.9 -6.1（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1850 +24.0（ +1.3%）
2位 <7832> バンナムＨＤ 5698 +46（ +0.8%）
3位 <8604> 野村 1096.3 +6.3（ +0.6%）
4位 <9502> 中部電 2032.1 +11.6（ +0.6%）
5位 <9602> 東宝 10196 +56（ +0.6%）
6位 <3407> 旭化成 1143 +6.0（ +0.5%）
7位 <6504> 富士電機 9579.8 +45.8（ +0.5%）
8位 <7211> 三菱自 413 +1.6（ +0.4%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1265 +4.0（ +0.3%）
10位 <3382> セブン＆アイ 2007 +6.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9007> 小田急 1492 -243.0（ -14.0%）
2位 <6981> 村田製 2430.5 -13.0（ -0.5%）
3位 <4042> 東ソー 2250 -12.0（ -0.5%）
4位 <6526> ソシオネクス 2912 -15.0（ -0.5%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1369 -7（ -0.5%）
6位 <4755> 楽天グループ 870.7 -4.4（ -0.5%）
7位 <7012> 川重 10100 -50（ -0.5%）
8位 <8031> 三井物 3273 -15.0（ -0.5%）
9位 <6326> クボタ 1829 -8.0（ -0.4%）
10位 <6723> ルネサス 1811.1 -6.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース