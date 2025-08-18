石川県能登町では16日、夏恒例となっているござれ祭りが開かれました。

能登町のやなぎだ植物公園で開かれた「ござれ祭り」。

会場には地元のキリコ9基が並べられる中、歌手の渡辺真知子さんのライブや輪島市の和太鼓チームによるステージが繰り広げられ盛り上がりを見せていました。

500機のドローンが柳田の夜空に！

この日、訪れた人たちの注目を集めたのはドローンショー。500機のドローンが柳田の夜空を彩ります。

キリコ灯籠や石川県の形を描いたものなど能登復興への願いを込めた光の演出に多くの人たちが見入っていました。

9月と10月にもドローンショーを開催へ

男の子「（ドローンショー見てどうだった？）すごく綺麗だった（なにが印象的だった？）走る人のイメージがとても素敵だった」

男性「子供の頃からこのお祭りには来ていたのですごい時代が進んだなと実感した。みんなで歌って会場が一つになったような空気感があった。力合わせて復興に向けて頑張れればと思った。」

ドローンショー・ジャパン広報・IR部 赤井弘夢さん「今能登が大変な状況で我々が出来ること、ドローンショーで出来ることというと光を届け皆さんに上を向いてもらえるというところで笑顔になってもらえると嬉しい。」

能登の復興を願うドローンショーは、9月7日と10月25日にも行われるということです。