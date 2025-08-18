「御殿敷」はなんて読む？沖縄県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「御殿敷」はなんて読む？

「御殿敷」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、沖縄県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「御殿敷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おどんじき」でした。 御殿敷は、沖縄県沖縄市に位置しています。 御殿敷のある沖縄市では、「美らヤシパークオキナワ・東南植物楽園」と呼ばれる観光スポットが人気です。 昭和43年に開園した歴史ある植物園で、約1,300種類の植物を鑑賞することができ、本州ではなかなか見かけない植物を見ることができます。 さらに植物だけでなく、動物と触れあえるスポットや、ガイドが水上楽園内を案内してくれるツアーなど、年齢問わず楽しめるところが特徴ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『沖縄方言辞典』

・『沖縄観光情報WEBサイト』

