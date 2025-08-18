静謐に包まれた奥入瀬渓流を楽しむ「早朝ランブリングツアー」開催
FORESTONが運営する奥入瀬ネイチャーガイドFORESTONでは8月8日〜10月9日、奥入瀬渓流にて「早朝ランブリングツアー」を開催する。
ツアーイメージ
同企画では、奥入瀬渓流が静謐に包まれた空間となる早朝の時間帯に散策するもの。
早朝の奥入瀬渓流
集合場所から散策場所までは、電気で走るグリーンスローモビリティを使って移動する。
散策時はネイチャーガイドとともに、ランブリングにて景観や森のストーリーなどを楽しめることができる。
開催時間は、8月8日〜9月22日が6:00〜8:00、9月23日〜10月9日が6:30〜8:30。
参加は、公式サイトにて前日の17時までの申し込みが必要となる。料金は1人3,500円で、定員は1人〜6人。5歳以上が対象。
