米露首脳会談を受けて、ウクライナ和平の行方はどうなっていくのでしょうか。中継です。

平山晃一記者（NNNモスクワ）「プーチン大統領は、トランプ氏をロシア寄りの姿勢に転換させました。ロシアの要求が通ったことで、いまはボールをウクライナ側に投げた形です」

ロシア国内の報道では、トランプ氏による“異例の歓迎ぶり”が強調されました。“偉大な超大国の復活”を国民にアピールする狙いがあるとみられます。

主導権を握った形のプーチン大統領は、帰国後、首脳会談は「非常に有益だった」と語りました。

――いま交渉のボールはウクライナ側にあるということですが、ロシア側の今後の思惑は、どんなところにあるのでしょうか。

プーチン大統領は、領土の割譲など厳しい条件を突きつけました。拒否されれば、和平に後ろ向きなのはウクライナだと非難し、戦闘を継続する構えです。

厳しい立場に追い込まれたゼレンスキー氏に対し、日本時間の19日未明に会談を予定しているトランプ大統領は、すでに突き放すような姿勢もみせています。

ロシア側の要求に応じるよう求める可能性が高く、これはプーチン大統領の理想の展開といえます。

一方で、戦闘終結後のウクライナの安全をどう保証するのか、アメリカが関与に前向きな姿勢をみせていて、今後の和平に向けた大きな焦点となりそうです。

しかし、ウクライナを再び影響下に置くというプーチン大統領の目標は変わっていないとみられ、今後も厳しい駆け引きが続きそうです。