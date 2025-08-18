プレマルシェ×エンバランスのコラボによるワンタッチストッカーが登場
プレマは7月28日、鮮度保持容器「EMBALANCE(エンバランス)」との共同開発によるオリジナル製品「プレマルシェ×エンバランスコラボ premarchembalance ワンタッチストッカー」(2,320円)を発売した。
「プレマルシェ×エンバランスコラボ premarchembalance ワンタッチストッカー」(2,320円)
同商品は、エンバランス加工による鮮度保持効果にくわえ、片手でフタが開けられるワンタッチ構造を取り入れている。
また、高さを抑えた省スペース設計により、冷蔵庫や引き出しへの収納がしやすいのも特徴。
フタのパッキンは取り外しが可能。
本体は、中身がひと目で確認できる透明となっており、前面には強い生命エネルギーを持つとされる「フラワーオブライフ」のシンボルをあしらっている。
前面には「フラワーオブライフ」のシンボル
