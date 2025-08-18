シンガー・ソングライターで俳優のアリス・クーパー（77）が、アニメ「ザ・シンプソンズ」に出演したいという。マット・グレイニングによる同番組やライバル番組「ファミリー・ガイ」でも楽曲が使用されているアリスだが、キャラクターの声を担当したことはなく機会を狙っているそうだ。



GRAMMY.comから「ザ・シンプソンズ」に出たいかと聞かれたアリスは「もちろん、絶対に」と即答。「『ザ・シンプソンズ』が始まった時、彼らは本当にユニークだった。そしてとんでもなく面白かったよ。その内容を自分は称賛していた」と当初から「ザ・シンプソンズ」を評価していたと明かした。「『ファミリー・ガイ』には出たことがある。私の音楽をたくさん使ってくれてね。『ファミリー・ガイ』はより尖った番組と言えるけど、賢さならどちらの番組も引けを取らない。とても良くできている」と双方を称賛していた。



一方で1978年にミュージカルコント番組「マペット・ショー」に出演したことは忘れられないという。「自分にとって世界で最高の出来事が『マペット・ショー』に出ることだった。出演依頼を受けた時は『ああ、これまでアリス・クーパーを新たなモンスターにしようと時間を費やしてきたのに、これで台無しになってしまう』って」と振り返った。



「最高に可笑しくて良くできた番組だ。『最近は誰が出たのか？』と聞いたら、『クリストファー・リーとヴィンセント・プライス』って言われて、『出る！』ってなった。2人ほどの経歴は自分にないけど絶対にやるってね」と出演のオファーがあった時について回想。「『マペット・ショー』に出たことがあの世代全体の基準となった。今でも人々は、『“マペット・ショー”であなたを知り、その後アルバムを全部買いました』って言う。本当に素晴らしいことだ」と語った。



当時、同番組のハロウィン特別編でアリスは「スクールズ・アウト」「ユー・アンド・ミー」「ウェルカム・トゥ・マイ・ナイトメア」を披露。マペットたちに魂を差し出す代わりに名声と富を約束する悪魔の使者を演じていた。



